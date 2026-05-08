山西學校職工舉報自己吃空餉6年：涉案人遭處分，校方將追回工資

早前，山西一位學校職工柳先生舉報自己「吃空餉」6年。據其反映，2019年12月，他被調入太原市第二十九中學，但並未實際到新單位工作。



5月8日，太原教育微信公眾號發佈情況通報，調查組認定，二十九中對柳某無正當理由長期不上班未盡到管理責任，存在「吃空餉」的問題。目前，學校已停發柳某全部工資，啟動解除人事關係程序，市紀委監委對學校涉案人員給予處分。



當事人柳先生。（奔流新聞）

因崗位未達預期不上班 學校啟動辭退程序

情況通報指出，經查，柳某原為山西省貿易學校食堂會計兼管理員。2019年9月，二十九中根據其個人申請並商原單位同意，啟動人事調動程序。柳某於2019年11月19日正式調入二十九中工作，本次調動符合相關規定。

調動程序存在多處違規。（奔流新聞）

2020年1月，柳某在二十九中工作一個多月後，因工作崗位未達個人預期等原因，不再到崗履職，並要求學校將其退回原學校工作。期間，學校多次督促其到崗上班，但柳某拒絕並長期脫離崗位。期間，學校未停發其基本工資和部份績效工資。

調查組認定，二十九中未盡到管理責任，應追究相關人員責任。目前，學校已停發柳某全部工資，啟動解除人事關係程序，並依法追回柳某已領取的工資薪酬。市紀委監委依據相關規定，對時任校長給予嚴重警告處分，對現任校黨支書記、校長給予警告處分。

柳先生稱，這6年間他未上班，卻一直在被動領取工資。（奔流新聞）

沒上班領6年工資擔心有刑責？山西學校職工舉報自己「吃空餉」

當事人：錢目前還沒劃走 將申請仲裁

另據《九派新聞》報道，二十九中向柳某發送了解除人事關係的通知書，柳某表示將申請仲裁。他稱，錢目前還沒被劃走，「因人事調動存在明顯違規，就應當清退違規進人，而不是將違規進人作出辭退處理。因我原是公職人員，應當進行體制內清退回原單位，而不是辭退」。