內蒙1.2億農業項目開工逾1年僅建5棚　承建商成立9天專呃工程款

中央一號文件近四年持續提出發展現代設施農業，但國家好政策卻被個別商業機構利用。近期央視揭露，內蒙古通遼市科爾沁區錢家店鎮一個總投資1.2億元（人民幣，下同）的智慧高效農業產業園項目，2025年3月開工，然而2026年9月底時，園區竟是一片荒涼，僅建成3個鋼架大棚與2個暖棚，暖棚薄膜破爛不堪，現場沒有施工人員。



央視揭露，內蒙古通遼市一個總投資1.2億元的智慧高效農業產業園項目，2025年3月開工，然而2026年9月底時，園區一片荒涼，僅建成3個鋼架大棚與2個暖棚。（央視財經）

1.2億項目變荒原 承建商註冊9天即開工

據《央視財經》，有當地村民說，開工儀式過後就很少看到有人來施工，就業承諾也沒有兌現。記者查閱發現，承建商內蒙古元豐農業發展有限公司註冊資金僅550萬元，成立時間是2025年3月14日，比項目開工儀式僅早了9天，是一家專為承接該項目而臨時註冊成立的空殼公司。

報道稱，該公司既沒有實際運營團隊，也不具備承接這類千萬級項目的資質與建設能力。在走訪中，村民告訴記者，如今村中和當地政府也找不到這家公司了。

有當地村民說，開工儀式過後就很少看到有人來施工，就業承諾也沒有兌現。（央視財經）

溢價4倍誘墊資 強制指定採購商後捲款跑路

報道引述一位施工方人員介紹，這類公司先取得項目開發權，自己一分錢不投，卻通過社交平台大量發佈大棚業務外包信息，招募多支施工隊伍同時開工。

例如元豐公司就在網上發帖，宣稱需要包工包料的施工隊伍，「每平方米費用408元，每個溫室大棚面積5000平方米左右，兩個棚一結帳」，但要求施工方必須在指定地點採購材料。

施工方人員說，大棚每平方米建築成本，正常採購價格應該在100多元，加上工時費、利潤也就10多塊錢，「當時定價定的400多元，這裏面就不對」。

現場還搭起項目部、監理、施工部等，不少施工隊信以為真，墊資進場施工。等到進場開工後，項目方卻遲遲不按約定結算工程款，到最後直接項目停擺、負責人失聯。

同類騙局多地湧現

類似「指定供貨商、最後跑路」的項目公司並不少見。山東棗莊周營鎮一處蔬菜大棚項目已停滯三四年；江蘇新沂市人民檢察院披露，一家農業發展公司虛構投資1.6億元的政府重點扶持項目，騙取9家建設工程企業800萬元墊付工程款。