央視曝光皖豫黑加油點　劣質柴油損車傷機　一公里國道19家扎堆

撰文：盧詩文
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央視《焦點訪談》9月8日晚播出《黑加油點：死灰因何易復燃》，揭露安徽淮南、河南濮陽等地以「新能源加注站」為名，非法售賣劣質柴油及汽油的問題。

節目指，安徽淮南曹庵鎮一公里國道兩側扎堆19家黑加油點，所售油品來自山東、河南等地無資質化工廠，不僅損害車輛發動機，更存在嚴重安全隱患。目前，安徽淮南、河南濮陽兩地政府連夜成立聯合調查組，展開全面排查整治。

9月8日，央視《焦點訪談》節目揭露安徽淮南、河南濮陽等地以「新能源加注站」為名，非法售賣劣質柴油及汽油的問題。（焦點訪談）

黑加油站周圍無消防設施　司機現場點火食煙

據央視新聞，在安徽淮南市曹庵鎮，206國道穿鎮而過，路旁兩側有多家標註「新能源加注站」「車用燃料加注」等字樣的加注站。節目指，這些正在營業的加注站至少有19家，密集扎堆在長約一公里的國道兩側。

節目指，這些正在營業的加注站至少有19家，密集扎堆在長約一公里的國道兩側。（焦點訪談）

每個加注站都是在簡易民房前面放一個大罐子，直接從大罐伸出管子給車輛入油，周圍沒有任何消防設施，地面亦未做防滲漏處理。央視記者甚至看到有大貨車司機在加注現場隨意打火點煙。

大貨車司機在加注現場食煙。（焦點訪談）

劣質柴油每升平兩元　閃點低於國家標準

報道指，這些打着新能源旗號的加注站，實際上賣的正是柴油。當天0號柴油國家牌價為每升6.76元（人民幣，下同），而該處加注站標價低至每升4.7元，比國家牌價低逾兩元。

將這些柴油樣品交專業檢測機構檢驗，結果顯示閃點（又稱閃火點，是指可燃性液體揮發出的蒸氣與空氣混合達到一定濃度後，接觸火源會發生瞬間閃火的最低溫度）為59℃，低於國家標準。

國家燃料油質量檢驗檢測中心副主任白正偉指出，閃點越低液體越易燃燒，發生火災的可能性越大，這些柴油還會造成發動機動力下降、油耗升高、積碳增多，甚至損壞火花塞、噴嘴等零部件。

國家燃料油質量檢驗檢測中心副主任白正偉指出，閃點越低液體越易燃燒，發生火災的可能性越大。（焦點訪談）

油源直指山東化工廠　無資質「調和油」流入市場

節目指，油品來源指向山東東營墾利區澤宇化工有限公司。該公司並無生產煉製汽、柴油的資質，其銷售經理承認廠子賣的是「調和燃油」。

中國石油大學教授孫仁金指出，調和油沒有太高技術含量，添加劑五花八門，雜質很多，燃燒後產生有毒氣體排放，不可能完全符合國標。

節目指，油品來源指向山東東營墾利區澤宇化工有限公司。（焦點訪談）
調和油沒有太高技術含量，添加劑五花八門，雜質很多，燃燒後產生有毒氣體排放。（焦點訪談）

在河南濮陽范縣產業集聚區濮王產業園，央視記者發現遠東程益科技有限公司門前來裝油的油罐車排着長隊。

該化工廠同樣沒有經營和生產成品油的資質，銷售的也是自行調配的油品，記者購買的汽油經檢測同樣不合格。廠區內儲油罐上寫着「汽油調和罐」，罐與罐之間沒有消防間隔，罐區與辦公區緊挨，未按危險化學品要求建設。

河南濮陽范縣產業集聚區濮王產業園。（焦點訪談）

業內人士稱「也就罰個錢」

記者調查發現，澤宇化工曾因銷售不合格車船燃料被立案調查，但其銷售經理卻表示「也就罰個錢而已」。

當地居民反映，曹庵鎮的黑加油點從最初的兩家發展到近20家，舉報後雖有查處，但過不了多久便死灰復燃。5月11日當地有關部門曾進行查處，依法沒收油品、拆除設備、取締窩點，但不久後這些黑加油點又重新營業。

當地居民反映，曹庵鎮的黑加油點從最初的兩家發展到近20家。(焦點訪談）

兩地成立聯合調查組全面排查

節目播出當晚，安徽淮南市聯合調查組發佈通報，市委、市政府高度重視，第一時間成立由商務、市場監管、應急、公安等部門組成的聯合調查組深入開展調查，同時舉一反三全面排查整治。

河南濮陽范縣亦組成聯合調查組，趕赴涉事企業開展現場勘驗取證，責令企業立即停產停銷接受全面調查，並在全縣範圍內開展黑加油站排查整治，調取銷售記錄重點查看不合格油品是否流入市場，待問題查實後將第一時間公開通報調查情況和處理結果。

9月3日，國務院安委會辦公室已組織召開會議，分析排查整治「偽新能源加注站」的問題和不足，推動各地各有關部門舉一反三深化排查整治

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