央視反詐紀錄片熱播：四大家族覆滅　東南亞電騙真能斬草除根？

「開槍將這個人打死（祭天）以後，結拜的時候，你當時的感受是怎麼樣？」「那需要有什麼感受嗎？沒什麼感受。」



緬北「四大家族」犯罪集團之一的魏家主犯陳大衛落網後，在審訊室一臉漠然地回應記者詢問。這個細節是近期熱播的中國官方打擊電詐紀錄片中，極具衝擊力的片段之一。

中國公安部和中央廣電總台聯合攝制的三集紀錄片《緬北電詐覆滅紀實》，本週一到週三（10月5日至7日）在央視綜合頻道傍晚6時黃金檔播出後，受到廣泛關注，視頻在嗶哩嗶哩播放量累計近400萬。

官方介紹，這部紀錄片全面展現中國警方會同有關部門打擊緬北涉華犯罪專項工作細節，包括「徹底鏟除」緬北四大家族的辦案過程。

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片中首次披露不少案件偵辦細節，包括工作組在大面積出手前，曾三次在邊境線約見果敢四大家族代表，要求他們清除電詐園區，但收效甚微。

後續辦案過程中，專案組從泥土堆裏挖出電子數據並當場搶救和提取物證，以及民警深入電詐園區旁深度達六七十米的溶洞裏，找電腦設備和保險櫃等關鍵物證等現場畫面也被公開。

鏡頭也揭示了園區人員被割腎、隨意射殺等駭人細節。《北京晚報》發表評論稱，不少人對電詐的認知可能還停留在「電話那頭的騙子」「轉走銀行卡裏的錢」，而這部紀錄片撕開了緬北電詐集團對人員虐待、槍殺等暴力控制的真實面目。

此外，片中揭露中國演員王星被拐案的詳情，包括他在四天內被轉賣了三次；以及緬北軍政、武裝勢力官匪勾結的內幕，令不少網民直呼觸目驚心，多個相關詞條登上社媒熱榜，單個話題瀏覽量達1600萬。

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據紀錄片介紹，這次打擊緬北電詐集團專項工作，是中華人民共和國成立以來，首次對盤踞境外的武裝跨國犯罪集團實施完整的司法管轄。

從個人到國家的反詐敘事

官方推出這部紀錄片的背後，是緬北、柬埔寨等地的電詐議題近年來在中國社會的關注度不斷升高。

2021年前後，媒體報道中開始出現中國人被「高薪」騙到緬甸、柬埔寨打工，實則從事電信詐騙的個案，包括一名男子因拒絕從事電信詐騙而多次被送去賣血的「血奴」事件。報道掀起一波討論，讓跨國電信詐騙逐漸進入公眾視野。

中國公民柬埔寨血奴事件。

同年，中國公安部在全國範圍內推動勸返滯留緬北人員，共攔截偷渡緬北人員1萬8000人，勸返緬北詐騙窩點人員超過5萬人。

不過，當時社會對跨境電詐的關注度仍相對有限，直到電影《孤注一擲》2023年上映，並一躍至中國大陸年度票房排行榜第三，才讓緬北等地區的電詐犯罪成為中國互聯網的集中討論對象。

中國國際問題研究院同年9月發文稱，緬北近些年頻頻成為中國互聯網的關注焦點，特別是電影《孤注一擲》的熱映，讓人們產生了深深的代入感，進一步推高了緬北的恐怖色彩。同年發佈的《法治藍皮書》稱，電信網絡詐騙犯罪已成為最受中國民眾關注的犯罪類型。

電影《孤注一擲》取材自真實詐騙案例，故事包括境外網路詐騙全產業鏈駭人內幕。香港Netflix亦有播放。（劇照）

也在2023年，中國官方公開懸賞10萬至50萬元人民幣（1萬9000至9萬5000新元）通緝紀錄片中的四大家族10名頭目，並於隔年1月將這批人押解回國，官媒集中公佈了移交、押解和抵達中國的現場畫面。

近兩年，反詐題材也逐漸從電影延伸至沈浸式遊戲等互動媒介，今年1月上線的《血薪記：罪惡園區》受到玩家追捧。有學者1月接受《聯合早報》訪問時指出，這類遊戲的走紅，某種程度上反映了中國社會對電詐威脅有相當廣泛和深層的擔憂。

而近期推出的官方紀錄片則將反詐上升至國家治理跨境犯罪的敘事框架。

西南政法大學刑事偵查學院副院長謝玲星期三（7日）接受《環球時報》採訪時分析，《緬北電詐覆滅紀實》的意義不止於記錄一場場行動和戰果，更在於讓公眾看到，面對不斷跨境轉移、迭代升級的電詐犯罪，通過持續執法、司法追責和國際合作，完全能夠持續壓縮犯罪空間、斬斷黑色產業鏈，並進一步增強全社會參與反詐的底氣和信心。

未竟之問？

雖然這部紀錄片首次大量披露中國打擊跨境電詐的行動細節，但有分析指出，它對電詐網絡背後的複雜背景及形成過程著墨相對有限。

美國和平研究所緬甸項目主任塔沃爾（Jason Tower）星期三（7日）接受緬媒《伊洛瓦底》（The Irrawaddy）訪問時分析，這部紀錄片顯示，打擊緬北電詐已成為北京的重點任務之一，對內是要讓中國民眾相信其自身安全得到保障，對外則展現中國日益擴大的安全影響力。

不過他認為，紀錄片以外，仍有一些關鍵問題沒得到答案。

塔沃爾舉例，涉詐的軍政府親信企業，如四大家族之一劉家的福利來集團，為何會成為中緬官方跨境合作項目的核心參與者？中國官員為何以及如何能與這些企業展開合作？為何在官方打擊行動開始前數月，這些企業仍參與中緬之間的重要經貿合作項目？

緬甸白家電騙集團4名主腦被執行死刑。（央視新聞）

美國國會美中經濟與安全審查委員會去年7月發佈的一份報告，也提出同樣的問題。

報告稱，東南亞詐騙園區背後的華裔犯罪頭目，通過使用愛國主義話語、支持中國「一帶一路」倡議等表態，與中國政府建立了一些「明面上（overt）或可否認（deniable）的聯繫」。

報告以已落網的賭詐頭目佘智江為例，指他2017年打著「一帶一路」的宣傳口號，在緬甸妙瓦底附近的水溝谷投資建設「亞太新城」，並曾獲中國官方背書。

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新華社2017年9月引述中國僑商聯合會會長許榮茂，將上述項目形容為「緬中經貿文化深度合作的典範」，並稱它是「一帶一路」建設中的重要經濟走廊。《環球時報》2019年4月也將亞太水溝谷項目作為中國民營企業家參與「一帶一路」建設的案例報道。

不過，有媒體後來稱該項目涉及賭博等問題，對當地社會造成負面影響，並關注項目投資方關於該項目同中國「一帶一路」倡議有關。中國駐緬甸大使館2020年8月在這些報道引起關注後，在官網強調亞太新城項目是第三國投資，同「一帶一路」倡議毫無關係。

大使館當時也表示支持緬甸調查處理項目問題，並同緬甸加強執法安全合作，加大力度打擊非法賭博、電信詐騙等。

從亞太新城到緬北四大家族，跨境電詐的發展脈絡看來遠比單一犯罪集團的興衰更為複雜。

這部紀錄片呈現了緬北四大家族從崛起走向覆滅，但正如片中所說，跨境電詐犯罪具備極強的流動性與再生能力，儘管多輪高壓清剿持續推進，仍難以徹底根除。

電詐產業能長期擴張或許涉及更複雜的因素。問題在於，當核心人物被清除後，支撐這一產業的土壤是否也隨之改變？