賣小型家電給美國　深圳00後團隊藉TikTok Shop 3年賣出1億美元

深圳外貿行業發達，貨物出口已經連續33年領先內地城市。許多年輕人在此創建團隊，自主研發並不斷更新產品售往海外。2026年，一個以「00後」為主的團隊通過TikTok Shop售賣「子彈冰」製冰機，3年在美區累計銷售額約1億美元（折合約7.8億港元）。AI眼鏡、3D打印機等產品，也在通過與海外KOL合作直播的形式外銷。深圳的外貿行業「煥然一新」。



深圳2026年上半年進出口累計2.88萬億元。（深圳商報）

綜合《深圳商報》和「鳳凰WEEKLY」介紹，2023年，寧波一家老牌企業羅娃來到深圳組建團隊，大學計算機專業畢業的李江從大廠離職後，決心加入「出海大軍」，進入羅娃負責亞馬遜業務。入職一個多月後，李江發現，製冰機市場已經擠滿對手，商家不斷增加廣告投入、壓低售價，部分同類產品的售價從139美元一路降到69美元。不想卷低價的李江便提出開設TikTok Shop店鋪。

李江（前）和他的「00後」出海團隊。（微信公眾號@鳳凰WEEKLY）

文章介紹，起初，羅娃的老闆汪國中認為李江太年輕，應該找一個更有經驗的人來做。沒過多久，李江和另一名同事來到汪國中辦公室，提出可以先拿公司滯銷的「子彈冰」桌面製冰機來試賣。據了解，這台製冰機曾是熱銷款，後來子彈狀冰形不再流行，機器外觀也顯得有些傳統，庫存便慢慢積壓。

羅娃生產的「子彈冰」製冰機。（微信公眾號@鳳凰WEEKLY）

羅娃生產的「子彈冰」製冰機。（深圳商報）

新店開張之初，一名住在加州的古巴裔「寶媽」莉婭主動在後台聯繫李江。當時，莉婭粉絲不多，帶貨數據不亮眼，並不符合團隊原來的篩選標準。但李江破例寄出一台樣機，並表示，「不一定要幫我們賣掉貨，但你用完之後，告訴我們哪裏不好。」兩周後，莉婭售賣的這款製冰機爆單。莉婭告訴李江，在美國西語家庭裏，聚會時常喝啤酒和可樂，對冰塊需求很大，這一款桌面製冰機對當地西語家庭來說方便又新奇，是一個市場空白。

美國「寶媽」莉婭為羅娃拍攝「種草」影片。（深圳商報）

店鋪開張半年，羅娃在深圳的TikTok Shop團隊開始擴充人手，從最初的2人到20人，除了李江，其餘都是「00後」。以莉婭為典型案例，團隊開始花大量時間和海外KOL打交道，通過他們，尋找新的使用場景和消費人群，快速反饋和迭代產品，開拓了咖啡機、空調等更多的產品線。羅娃的海外品牌聲量逐年上升，僅3年時間，其在TikTok Shop一個平台的美區累計銷售額約1億美元。

TikTok Shop上用戶給羅娃的影片留言反饋。（微信公眾號@鳳凰WEEKLY）

報道指出，除了李江這樣的團隊，還有2001年出生的容建華和叔叔一起在深圳龍華的工廠裏做短片、直播和電商。2025年，他們創立品牌LUSBY，主打AI眼鏡。經過不斷的修改、更新，LUSBY的銷量越來越好，一年多的時間，累計銷售額達475萬美元。

容建華與同事工作畫面。（微信公眾號@鳳凰WEEKLY）

海外KOL拍攝智能眼鏡短片。（微信公眾號@鳳凰WEEKLY）

畢業後從東北來到深圳做跨境電商的史可，加入創想三維，負責3D打印機器的多平台運營。公司新品上市之後，他接手TikTok Shop，與美國KOL合作直播，不到兩周就在一場4小時的直播中賣出4萬多美元。此後，合作KOL拍攝的一條掃描儀影片獲得了約1500萬播放量，為創想三維帶來約30萬美元的銷售額。

史可與外籍主播拍攝直播。（微信公眾號@鳳凰WEEKLY）

報道指出，深圳2026年上半年進出口累計2.88萬億元人民幣，創歷史同期新高。此前，深圳靠成本和效率接住海外訂單，後來有了更完整的供應鏈、更強的研發和品牌能力。短片、直播、KOL合作讓企業更直接地接觸到海外消費者，越來越多的3C（Computer、Communication、Consumer Electronics）新品開始選擇在TikTok Shop首發，深圳的開放和機會也在這些新嘗試裏重新生長。