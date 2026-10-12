新皇崗口岸直擊｜港人大讚過關「快靚淨」　中六生：以為係商場

重建後的新皇崗口岸於今（12日）早6時30分正式啟用。多位港人對《香港01》記者表示很滿意新旅客大樓與通關效率，香港中六學生Jade更大讚一開始看到新口岸，還以為是商場。另外，還有港人受訪時表示，他是為實測巴士專程來到皇崗口岸，「所以我先過來（深圳），之後再出去。」



10月12日開通的新皇崗口岸新聯檢大樓公共交通交匯處設於旅檢大樓二樓，業界表示，留意到現場各政府部門安排了足夠人手，於各樓層及扶手電梯旁指示旅客前往離境或入境大堂，秩序良好。（夏家朗攝）

香港中六學生Jade。（香港01記者）

香港中六學生Jade住在屯門，平時多經深圳灣口岸過關，今次是第一次體驗皇崗口岸。對比其他口岸，她稱新皇崗口岸確實很大很新，一開始看到新口岸，還以為是商場。Jade稱因為離家太遠，日後不一定會經常走皇崗口岸，但如果凌晨回香港就會考慮這個新口岸，「不太想住深圳」。不過Jade也坦言，感覺新口岸的扶手電梯太慢，「如果日後趕時間上課，扶梯那麼慢，就令人很不舒服。」

香港中六學生Jade。（香港01記者）

10月12日開通的新皇崗口岸新聯檢大樓公共交通交匯處設於旅檢大樓二樓，業界表示，留意到現場各政府部門安排了足夠人手，於各樓層及扶手電梯旁指示旅客前往離境或入境大堂，秩序良好。（夏家朗攝）

家住烏溪沙的林先生今日經皇崗口岸至深圳機場去旅行，他坦言很幸運，原本計劃轉車到皇崗口岸，但發現家樓下有了直達巴士，45分鐘即可到達。香港運輸署此前已公布共7條直達口岸專營巴士路線，涵蓋葵芳、天水圍、馬鞍山及屯門等地區。

林先生從前走蓮塘口岸比較多，但經過這次通關，他表示會多選擇皇崗口岸，「現在家門口就有巴士到新口岸」，再加上新口岸通關時間縮短，對出行來說方便很多，他更用3個字形容今日的通關體驗：「快、靚、淨」。

香港市民林先生。（許靖雯攝）

連接香港與深圳的新皇崗口岸2026年10月12日上午6時30分正式開通，在新皇崗口岸深圳周邊，今早亦秩序良好。（湯致遠攝）

香港市民溫先生在惠州上班，每周通勤一次。他平日走羅湖口岸較多，今次是特意想體驗下新口岸能縮短多少時間。

溫先生稱，他抵達聯檢大樓到完成通關用了5分鐘，對比舊口岸，新的口岸過關時間快了很多，指引標識也很清楚，中途也有職員幫忙。雖然他稍後要前往羅湖附近，但車資比經羅湖過關便宜得多。不過溫先生也表示， 以後人流量多了，就要再謹慎選擇走哪個口岸。

香港市民溫先生。（許靖雯攝）

2026年10月12日，新皇崗口岸聯檢大樓於早上6時30分正式啟用。（夏家朗攝）

周先生今日則是特意為實測巴士專程來到皇崗口岸，「所以我先過來（深圳），之後再出去。」他表示，從香港聯檢大樓到完成通關大概兩分鐘，新口岸對比舊口岸通關快了很多，冷氣很足。