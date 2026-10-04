廣州南站國慶日到發旅客破104萬人次　最短每40秒一班快如地鐵

內地「十一」國慶黃金周假期迎來出行高峰，內地鐵路樞紐再次展現驚人運力。其中，被稱為「宇宙第一大站」的廣州南站於10月1日創下歷史新高，單日到發旅客（到達、發送量總計）達到104.9萬人次，其「最短40秒發車」的高密度運營更在網上引發熱議，被網民形容為「把高鐵當地鐵開」。



被稱為「宇宙第一大站」的廣州南站於10月1日創下歷史新高，「最短40秒發車」高密度運行。

據《中國鐵路》官方信息顯示，廣州南站站場規模為15台28線，京廣高鐵、貴廣高鐵、南廣高鐵、廣深港高鐵等多條線路在此交會，是全國高鐵網的重要樞紐節點，開出的列車可直達全國23個省級行政區、196座城市。

為應對國慶假期的大客流，車站實行「一日一圖」，動態調整列車開行方案，採取加開高峰線列車、開行夜間高鐵、重聯動車組等方式，提升前往深圳、長沙、南寧、珠海、鄭州、重慶等方向的運能。據統計，僅10月1日當天，廣州南站就開行營業列車1252列，其中包含202列夜間高鐵，高峰時段最短發車間隔僅40秒。

被稱為「宇宙第一大站」的廣州南站於10月1日創下歷史新高，「最短40秒發車」高密度運行。

被稱為「宇宙第一大站」的廣州南站於10月1日創下歷史新高，「最短40秒發車」高密度運行。

在大客流下依然能夠井然有序運轉，背後依賴一整套數字化系統的高效支撐。據報道，中國鐵路廣州局集團有限公司持續推進科技創新，率先實現車站調度命令系統、行車系統與旅客服務系統「三網」深度融合。

由廣州局集團公司研發的客調命令智能分解系統最早在廣州南站投入使用，可自動分解客調命令並生成日班計劃，同時打通與旅服系統的數據壁壘，讓日班計劃自動轉換為閘機、顯示屏、廣播等設備所需信息，全面提升作業效率與安全保障水平。

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為確保百萬客流出行更順暢，廣州南站在進站環節施行擴容，東、西出發平台車道由每側6條增至7條，三層西側實名制驗證區新增4條通道，全站假期共開放81條驗證通道及48條安檢通道；轉乘出站方面，一層便捷轉乘區西側完成改造並新增面積400平方米，令轉乘區總面積達到2.24萬平方米。

此外，候車信息服務亦同步升級，三層候車大堂的6塊客運信息大螢幕升級為高清雙色大螢幕，車次顯示樣式改為辨識度更強的藍黑相間交替展示。

針對夜間高鐵開行時間長、密度大的特點，車站也提前聯動地方交通部門，明確地鐵、巴士及免費接駁巴士的服務延長時間，並透過鐵路12306App向旅客推送延時提醒，在東、西進站口及地鐵出口增設可移動式「進站乘車」指引標識，全力打通旅客出行的「最後一公里」。