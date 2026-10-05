X光機建功！廣州海關截古惑包裹　7cm厚底涼鞋藏近1.4公斤海洛英

近日，廣州海關在廣州白雲機場口岸查獲一批毒品海洛英，重約1.4公斤。



據「海關發布」微信公眾號消息，廣州海關所屬廣州白雲機場海關關員在對一票申報為「背帶袋」的轉運快件進行監管時，發現機檢圖像異常。現場關員隨即攔截並進一步查驗，發現該快件內有7個鞋盒，每個鞋盒內均裝有一雙女式涼鞋。

廣州海關在廣州白雲機場口岸查獲一批毒品海洛英，重約1.4公斤。（微信公眾號@海關發布）

廣州海關在廣州白雲機場口岸查獲一批毒品海洛英，重約1.4公斤。（微信公眾號@海關發布）

海關進一步查驗發現，涼鞋底部較厚，鞋跟部份厚約7厘米，且重量較重。拆開涼鞋後，在鞋底夾層內發現用錫紙、透明膠層層包裹的白色粉末。經送技術機構鑑定，確認上述白色粉末為毒品海洛英，約1.39公斤。

廣州海關在廣州白雲機場口岸查獲一批毒品海洛英，重約1.4公斤。（微信公眾號@海關發布）

廣州海關在廣州白雲機場口岸查獲一批毒品海洛英，重約1.4公斤。（微信公眾號@海關發布）

海關提醒，根據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國禁毒法》等相關法律規定，毒品是指鴉片、海洛英、甲基苯丙胺（冰毒）、嗎啡、大麻、可卡因以及國家規定管制的其他能夠使人形成癮癖的麻醉藥品和精神藥品。走私、販賣、運輸、製造毒品，無論數量多少，都應當追究刑事責任，予以刑事處罰。