宜信固收產品違約停兌約300億　創始人唐寧被採取刑事強制措施

內地宜信（CreditEase）旗下類固定收益產品停止兌付逾四個月後，公司涉嫌違法犯罪遭警方立案偵查。北京市公安局朝陽分局今日（10月12日）通報，實際控制人唐某、趙某等多名犯罪嫌疑人已被依法採取刑事強制措施。據媒體報道，兩人分別為宜信創辦人唐寧及趙玫。宜信此前向投資者發出致歉信，承認集團「可能資不抵債，償債缺口較大」。



警方未公布具體罪名 籲投資人報案登記

北京朝陽警方通報稱，已依法對宜信相關公司涉嫌違法犯罪立案偵查，並對實際控制人唐某（男，53歲）、趙某（女，51歲）等多名犯罪嫌疑人採取刑事強制措施。通報未披露具體涉嫌罪名。

警方表示，為全面查清案情、全力追贓挽損，請投資人透過網上報案、郵寄報案或實地報案等方式進行報案登記。

北京警方通報，唐某被採取刑事強制措施。

5月停兌涉約300億元 致歉信稱出現實質違約

宜信今年5月22日宣布，對旗下類固定收益產品啟動「良性清退」，暫停本金及收益兌付。據財新此前報道，涉及產品規模約300億元人民幣；另有前員工估算，存量規模達400億至500億元。

據第一財經等媒體報道，宜信集團其後在《關於向類固定收益產品客戶的致歉信》中解釋，普惠金融及財富管理業務規模收縮、收益不佳，集團因此決定全面停止類固定收益產品兌付，希望透過良性清退，公平清償投資者。

不過，宜信表示，集團多項業務虧損較大，資產經市場化處置的價值偏低，加上缺乏有效資金來源，最終造成類固定收益產品實質違約，並就此向客戶致歉。

內地宜信（CreditEase）旗下類固定收益產品停止兌付逾四個月後，公司涉嫌違法犯罪遭警方立案偵查。（網路資源圖）

宜信在信中披露，停止兌付後已委託第三方機構進行清產核資。財務盡調機構梳理相關材料後，初步發現集團可能資不抵債，且償債缺口較大。

宜信亦承認，尚未兌付的類固定收益產品，其對應底層資產質素較差，雖曾尋求透過市場化方式整體處置，但未能成功。對於後續安排，宜信表示將繼續開展助貸及其他持牌業務，加快不良債權清收，推動有價資產處置變現，以清償投資者。

宜信（CreditEase）創始人唐寧被採取刑事強制措施。（網絡資源圖）

涉瑞承、宜人優選等平台 產品曾標示最高10.5%預期年化收益率

宜信成立於2006年，早期從事網絡借貸（P2P）業務，之後拓展至財富管理、消費信貸、小微金融及助貸等領域。此次兌付風波主要涉及旗下財富管理平台銷售的類固定收益產品，包括瑞承（原宜信財富）、宜人優選及投米等平台。

據《經濟觀察報》等媒體報道，相關類固定收益產品的底層資產，主要涉及消費金融貸款、車輛抵押貸款、供應鏈金融、融資租賃及農業相關債權。部分產品此前宣傳的預期年化收益率率介乎4.6%至10.5%。

《證券時報》2021年7月亦曾報道宜信財富在售的32款類固定收益產品，指出穿透多層股權後，底層資產背後的相關方，涉及一批與宜信關係密切的人士及公司，產品起投門檻多為100萬元或500萬元。