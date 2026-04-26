｢南方黑芝麻糊｣創始人韋清文被查　掌舵20年獲聘｢終身名譽董事長｣

內地知名老牌南方黑芝麻於24日晚間發布公告，指公司及前任董事長韋清文因涉嫌信息披露違法違規，收到中國證監會下發的《立案告知書》，決定對其立案調查。



據《中國基金報》報道，現年66歲的韋清文是食品「南方黑芝麻糊」的靈魂人物。他自2004年起長期擔任董事長，一手打造出家喻戶曉的黑芝麻糊系列產品。2024年8月，韋清文以「管理團隊年輕化」為由申請離任，當時董事會高度評價其「勤勉敬業」，並特意聘任他為公司終身名譽董事長，以表敬意。

南方黑芝麻創始人被立案調查。

南方黑芝麻集團發公告稱，創始人韋清文被調查。

根據2024年報資料，韋清文年薪達161萬元人民幣（下同），持股市值一度超過1.7億元。是次被證監會正式立案，意味著這位創始元老在任期內或離任後的相關行為已違反法律。

事實上，黑芝麻並非首次受到監管部門關注。內媒梳理監管記錄發現，公司近年可謂「劣跡斑斑」。據報道，2025年6月，廣西證監局曾指出黑芝麻存在大股東佔資、違規代為擔保及公司治理不規範等問題，對韋清文等高管下發警示函。

韋清文被調查。（網絡資源圖）

此外，2025年4月，深交所亦因關聯交易披露不及時、不完整，對韋清文等多名高管予以公開譴責。早在2021年，公司也曾因同樣問題被採取監管措施。多次「踩線」行為顯示，公司在信息披露與內部治理上存在長期漏洞。

在監管壓力的背後，黑芝麻的經營狀況亦不容樂觀。儘管2024年歸母淨利潤仍有7773萬元，但公司預計2025年將錄得3500萬至5200萬元的虧損，錄得由盈轉虧。

公司解釋稱，業績下滑主因包括成本上漲、費用高企、出口承壓以及資產減值等多重因素疊加。雖然黑芝麻強調目前各項生產經營活動正常，但隨著創辦人被立案，市場對這家擁有40多年歷史、市值約38億元的民營企業集團前景感到憂慮。