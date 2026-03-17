全球最大律所創始人疑融資爆煲　上海警方對梅向榮立案調查

綜合內媒報道，北京市盈科律師事務所掌門人梅向榮被指挪用律師費對外融資，並違規擔保。盈科律所稱梅向榮已辭去在該所擔任的一切職務。《中國新聞周刊》引述上海市公安局靜安分局經偵支隊消息指，警方已對該案立案調查。



北京市盈科律師事務所掌門人梅向榮。

近日，有網傳消息指盈科律所掌舵人梅向榮涉嫌挪用律師費進行融資擔保，造成約10億元資金缺口。

官網顯示，盈科律師事務所成立於2001年，總部位於北京，自2022年以來在Global200全球律師人數排名中蟬聯第一。盈科律師事務所在內地設有127家律所及1家粵港澳聯營律所，擁有員工25200餘人。

盈科律所3月11日發佈公告指出，梅向榮已辭去在所內的一切職務，並強調該事件來源於其家人開辦公司產生的糾紛，與律所執業活動無關聯，盈科的經營運作保持正常。盈科相關負責人介紹，此次網絡傳聞涉及「上海贏柯公司，不是北京盈科律所」。

盈科律所3月11日發佈公告。

盈科律所一位合伙人解釋，盈科的分所是獨立運作的，律所賬戶也具有獨立性，因此在操作層面「很難挪用」。「我們每個月固定分紅，從沒有任何延遲，也沒有出現客戶退費、律師離職的異常波動，一切正常運作」。

據《中國新聞周刊》消息，3月16日上午，上海市公安局靜安分局經偵支隊表示，目前警方已對該案立案調查。

梅向榮是誰？

梅向榮1972年出生於江蘇省泰州市，1995年畢業於清華大學汽車工程系，後通過自學進入法律行業。

2007年，他加入當時僅有24名執業律師的盈科律所，在他的力推下，盈科規模迅速擴大，至2011年已擁有1600名執業律師。事發前，梅向榮是盈科律師事務所黨委書記、主任、全球董事會主任。

上海盈科國際律師大廈。（新京報）

據報道，多年來梅向榮構建了一個家族「盈科系」，其核心投資平台則是成立於2015年的北京盈科環球控股有限公司。

有律師表示，「他（梅向榮）投的項目，主要是房地產、新能源汽車、旅遊這些板塊，人們都會默認這是盈科律所的官方項目，誰會想到這是他個人的資本運作？」

涉資規模未知

《澎湃新聞》報道稱，梅向榮已向警方自首；同時，北京市司法局與北京市律師協會已進駐北京盈科律師事務所調查。針對涉資規模，一說達40億元，也有報道援引內部核查稱所涉融資協議金額為10億元，並且該10億元不涉及盈科律所資產抵押，但可能存在用盈科的聲譽換取信任。

梅向榮已向警方自首。（Sohu）

上海蘭迪律師事務所主任劉逸星介紹，此次事件發生後，他已陸續收到多名事件相關投資人或其家屬的諮詢，「有的稱，自己妹妹投資了500多萬元，這些錢大約佔其妹妹積蓄的80%。」