山東｢樹拍｣涉集資詐騙投資者無法提現　創始人被採取刑事強制措施

據此前報道，內地社交媒體上有關「樹拍易購突然爆雷」的話題衝上熱榜，網上有影片顯示，不少投資者到山東臨沂樹拍易購公司門口維權，有警察在場維護秩序。



8月10日，山東警方通報指，已對「樹拍」APP經營者王某慶、崔某龍等人涉嫌集資詐騙案立案偵查。



有警察到場維持秩序。（影片截圖）

網民樹拍崩盤。（小紅書）

據此前報道，網上消息稱樹拍易購前身為「國華商城」，多次更名後以「創新型數碼化賦能服務平台」包裝，宣稱採用「S2C2M」模式，實則為金字塔式傳銷架構，承諾日化收益1%-3.5%（年化超365%），通過多級分銷、拉人頭抽成（直推10%、間接5%）吸引投資者。然而近日開始有投資者在社交平台表示，無法提現，懷疑該平台崩盤跑路。

投資者維權。（影片截圖）

投資者維權。（影片截圖）

8月10日，山東臨沂市公安局羅莊分局發佈通告，稱對王某慶、崔某龍等人涉嫌集資詐騙案立案偵查。經查，2024年3月以來，犯罪嫌疑人王某慶、崔某龍等人開發並運營「樹拍」APP，利用平台參拍委拍模式，以非法佔有為目的，以高額回報為誘餌向社會不特定群體募集資金。

創始人。（小紅書）

投資者維權。（網傳畫面）

目前，王某慶、崔某龍等多名犯罪嫌疑人已被依法採取刑事強制措施，案件偵辦、司法審計、追贓挽損等工作正在積極有序推進，警方又指請尚未到公安機關登記報案的集資參與人，於本通告發佈之日起30日內報案。