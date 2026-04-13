香港衛視高層曝萬科創始人王石被抓　王石駁斥：造謠者交給法律

2026年4月12日，香港衛視綜合台台長、微博KOL秦楓在微博發佈消息稱，中國房地產巨頭萬科集團創始人王石被抓，此消息一經發佈迅速引發輿論熱議。當天晚間，王石駁斥這一傳聞，並警告造謠者將「交給法律」。



綜合《財聯社》、《鳳凰網財經》報道，4月12日微博上流傳消息稱「王石被抓」。香港衛視綜合台台長、微博KOL秦楓在當天傍晚於微博稱「王石被抓」，此消息迅速在網絡傳播。

香港衛視綜合台台長、微博大V秦楓在當天傍晚於微博稱「王石被抓」。（微博截图）

當日晚間，王石發微博闢謠稱：「看來大家比我本人還關心我的動態。一切安好，造謠者交給法律。」同時，王石這條微博IP位址顯示為深圳。

王石的妻子田朴珺也在緊隨其後於微博發佈三個貼文，疑似做出回應。她質問「這是法治社會，造謠是不需要付出代價的嗎？」，並寫道：「可總有人為了流量毫無底線，厚顏無恥地造謠生事。這一次，已然欺人太甚。我們必將通過法律途徑追究到底，絕不姑息！！！」

目前，秦楓在微博發佈的關於「王石被抓」的帖文亦無法顯示。

王石晚間在微博寫道：「看來大家比我本人還關心我的動態。一切安好，造謠者交給法律。」（微博＠王石）

《證券時報》報道稱，在今年1月底就曾傳出王石失聯的傳聞。當時，王石影片號發佈騎行影片，並專門標註了時間為1月30日，側面回應失聯傳言。

在今年1月底就曾傳出王石失聯的傳聞。當時，王石影片號發佈騎行影片，並專門標註了時間為1月30日，側面回應失聯傳言。（觀察者網）

值得注意的是，據《財新網》報道，萬科第一大股東深鐵集團2025年初全面接管萬科後，為萬科提供多筆擔保貸款，截至去年11月，累計向萬科提供307.96億元借款。

此外，據路透社報道，美國信貸數據平台Octus於2月11日引述知情者消息稱，中國深圳市政府據報正在擬定總值800億元（人民幣，下同）的救助方案，試圖幫助房地產巨頭萬科擺脫困境。

萬科集團2025年實現營收2334億元，同比下降31.98%，這是萬科自1991年上市以來第二次出現全年虧損。（Getty）

據《第一財經》和《彭博社》報道，萬科3月31日發佈的財報顯示，萬科集團2025年實現營收2334億元，同比下降31.98%；歸母淨利潤為負885.56億元，同比下降78.98%；資產總額約1.02萬億元，負債總額約7847.62億元，淨負債率約123.48%，同比上升42.88個百分點。這一業績較公司此前預期更差，也是萬科自1991年上市以來第二次出現全年虧損。