緬北魏家犯罪集團案一審宣判　魏懷仁、陳大衛、廖景芳判死刑

10月13日，福建省泉州市中級人民法院和南安市人民法院一審公開宣判魏家犯罪集團系列案。魏懷仁、陳大衛、廖景芳被判處死刑；魏青濤、康敏、熊恒星被判無期徒刑；其餘55名涉案被告分別被判囚3年3個月至24年不等，並相應判處罰金、沒收財產、驅逐出境等附加刑。



緬北魏家犯罪集團案一審宣判。（央視新聞）

緬北魏家犯罪集團案一審宣判。（央視新聞）

經審理查明，2019年以來，以魏懷仁、魏青松（另案處理）等為首要分子，親信下屬陳龍江及武裝力量頭目茶貴成、顏龍帝（均另案處理）等為重要成員的魏懷仁犯罪集團，和以魏榕、魏青海（均另案處理）、魏青濤為首要分子，家族成員蘇紅相及親信下屬鄧子達等為重要成員的亨利犯罪集團，利用魏家家族在緬甸果敢地區的影響力，發展和依托魏家家族所掌控的武裝力量，在果敢老街設立多個犯罪園區，招攬、吸引多名「金主」入駐並提供武裝庇護，自行或夥同「金主」實施電信網絡詐騙、開設賭場、敲詐勒索、組織賣淫、販賣毒品、組織他人偷越國（邊）境等犯罪，涉賭、詐等資金122億餘元人民幣。

魏家犯罪集團還夥同園區電信網絡詐騙團夥殺害不服從管理的涉詐人員，造成2名中國公民死亡。此外，魏家家族成員陳大衛，利用其掌控的武裝力量肆意殺人，造成2名中國公民死亡。

緬北魏家犯罪集團案一審宣判。（央視新聞）

泉州市中級人民法院和南安市人民法院認為，被告人魏懷仁、魏青濤等人組織、領導、參加犯罪集團實施犯罪，其行為分別構成故意殺人罪、詐騙罪等7項罪名。法庭根據各被告人犯罪的事實、性質、情節和對於社會的危害程度，依法作出上述判決。

央視揭緬北魏家罪行：主犯隨機殺人祭天 受害者頭骨留7個彈孔

由公安部和央視聯合攝製的紀錄片《緬北電詐覆滅紀實》，曾披露魏家主犯陳大衛隨機殺人祭天的案件細節。

陳大衛稱，受害者是隨機找的「陌生人」。（央視新聞）

陳大衛稱殺人之後「沒什麼感覺」。（央視新聞）

為了表現出與名下各園區金主們合作的誠意，陳大衛與金主結拜時，採用殺人祭天的方式。陳大衛受審時表示，用殺人祭天「立投名狀，比較獨特」，還稱殺人之後「沒什麼感覺」，受害者是隨機找的「陌生人」。不幸被選中的「陌生人」，當時因為不服園區管教，正在小黑屋裏關禁閉，最終被陳大衛隨機推向了所謂的「祭天台」。