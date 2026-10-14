柬埔寨電騙犯鄧丕兵曝光　為佘智江好友、曾捐湖南科大300萬美元

半島電視台（Al Jazeera）近日發布24分鐘紀錄片，片中記者假扮來自菲律賓的大型網絡賭博集團成員，以尋找新經營地點為由，接觸正恒（柬埔寨）有限公司董事長鄧丕兵及其商業夥伴。



據了解，現年約46歲的鄧丕兵涉嫌參與柬埔寨電信詐騙及非法活動，他是湖南科技大學校友，此前曾高調宣揚向母校捐贈300萬美元（約2,340萬港元）。隨著其涉嫌網絡詐騙及毒品等非法犯罪行為被曝光，湖南科技大學已緊急刪除官方網站及微信公眾號上有關其捐款的讚揚文章。



公開資料顯示，鄧丕兵為湖南常德人，1999年進入湖南科技大學物理與電子科學學院就讀，約20年前赴柬埔寨從事IT相關工作，後逐漸轉型為企業家，並擔任柬埔寨湖南商會名譽會長。

半島電視台調查發現，鄧丕兵旗下商業項目涉嫌提供網絡詐騙窩點、非法賭博及毒品活動場所，並與當地部分執法機構勾結。據透露，鄧丕兵曾聲稱與已被引渡至中國的「亞太新城」KK園區主腦佘智江為多年好友；此外，在今年1月柬埔寨另一電詐集團「太子集團」頭目陳志被捕前數日，鄧丕兵亦收到風聲並被建議離開柬埔寨。

佘智江。（央視新聞）

調查發現，鄧丕兵旗下「長灣」大型旅遊開發項目涉嫌提供網絡詐騙窩點、非法賭博及毒品活動場所。臥底記者曾獲邀進入園區內專供吸毒的包廂，據悉此類場所常被詐騙集團用作獎勵績優員工，單次消費可達數萬美元，涵蓋酒水、毒品及性服務。

半島電視台臥底拍攝的長灣園區娛樂場所內部畫面，現場有人吸食毒品。（柬中時報）

半島電視台臥底拍攝的長灣園區娛樂場所內部畫面，現場有人吸食毒品。（柬中時報）

除了經營非法產業，紀錄片更揭露鄧丕兵與當地執法機構有深厚的勾結關係。鄧丕兵在受訪時親口坦承，園區之所以從未遭到當局掃蕩，全因自己「捨得給錢打點關係」。他甚至自爆由他捐款興建警察局，並親自為警員發放工資，更安排臥底記者乘坐其個人專用的警車。

半島電視台臥底拍攝鄧丕兵與柬埔寨女性Chiet Moni交談的畫面。據報道，該女子任職於柬埔寨警方警衛單位。（柬中時報）

據《柬中時報》，針對半島電視台報道，柬埔寨當局澄清，未放任任何地點進行電詐活動，目前正對正恆集團董事長鄧丕兵進行調查，其開發的七星海長灣園區已被查封和嚴密管控。柬埔寨移民總局報告，鄧丕兵已於2026年5月底離開柬埔寨，並被國際刑警組織發出「紅色通緝令」。

曾捐款給湖南科大獲讚 校方急刪文切割

2024年10月，湖南科技大學副校長周智華率團前往柬埔寨考察期間，獲鄧丕兵高調接待。當時鄧丕兵宣佈自願出資300萬美元（約2,340萬港元），在母校設立「DPB（鄧丕兵）教育基金」，用於創建學生創新工作室、改善教學與科研設備以及獎助優秀師生，雙方並簽署了捐贈協議。湖南科技大學隨後在官網及微信公眾號發表文章，讚揚其「長期關注母校建設與發展」。

隨著半島電視台揭露其涉及電詐及黑產帝國後，湖南科技大學10月11日迅速將有關鄧丕兵捐款及接待的所有文章全部刪除。