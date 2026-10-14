內地IELTS因技術故障取消　主辦方為受影響考生安排免費專場考試

不少有海外留學、就業需要的人士都會報考雅思（IELTS；國際英語水平測試），惟10月10日、11日，內地多個考場的雅思考試因「技術原因」臨時取消，部分跨省異地考生抵達酒店後始收到短信通知，擔心會錯過海外留學的申請截止時間。



10月13日，雅思考試主辦方英國文化協會（British Council）就考試取消一事致歉，宣佈自10月14日起全面恢復考試，將於10月19日及20日為受影響考生加開兩天免費專場，同時承諾全額退還原考試費，並為受影響的異地考生報銷交通及住宿費用。



雅思（IELTS）考試。（微博@人民網觀點）

《紅星新聞》報道，來自廣東的考生胡夢原定10月11日到江西參加雅思考試，她提前一日坐高鐵到江西，但她抵達酒店後收到主辦方通知，11日的考試因為技術原因取消。

胡夢稱，報考雅思是希望申請到英國讀碩士，花了將近一年的時間備考，包括報名培訓班、做公證材料，目前只差雅思成績。她擔心若不能及時補考，可能會徹底錯過申請碩士的截止時間。胡夢已報考10月19日的專場考試，但她此前因考試取消一事失眠及發噩夢，「未來能否平靜地去考試是我最擔心的事情」。

考生丁心（化名）原定10月11日在山西參加雅思考試，考試同樣因技術原因臨時取消，但因距離碩士研究生申請截止還有一段日子，且一般考試翌日就能出成績，因此她未有過於擔心。目前，雅思考試還有其他主辦方可供選擇，丁心認為其受到的影響相對較小。

考生收到雅思（IELTS）考試取消的短信通知。（紅星新聞）

據了解，英國文化協會及澳洲IDP教育集團（IDP Education）均獲授權在內地舉辦雅思考試，而本次因「技術原因」取消的，僅是英國文化協會主辦的雅思考試。

10月13日，雅思考試主辦方英國文化協會通報稱，10月10日、11日內地的雅思機考因技術故障臨時取消，已向受影響考生全額退還報考費；考生可憑車票、機票及酒店發票等有效憑證，申請報銷赴考期間產生的合理交通、住宿等費用。

同時，協會宣布自10月14日起全面恢復考試，並將於10月19日、20日為受影響考生增設兩天免費專場考試。已報考其他場次的考生，可在保留考試資格的同時獲退一次考試費用，也可免費轉考至上述專場。無法參加專場、且尚未報考其他場次的考生，可獲同類型考試免費考試券。