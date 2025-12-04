小學生考試僅得44分　祖父在試卷上向老師寫了這句話　觸動全網

湖北宜城一名小學生考了44分，試卷上卻意外多了一句字跡質樸的留言：「遇到差生可能會心情不好，請老師包涵。」這段話出自孩子的爺爺，被老師讀到後瞬間觸動。



內地媒體近日一則不到300字報道，迅速在網路上引起討論，也讓許多教育者沉默良久。

故事發生在湖北宜城，就讀小學的孫子只考了44分，爺爺在試卷上向老師致歉。（截取自微博@九派新聞）

老師表示看到爺爺這則留言「非常感動」：

故事發生在湖北宜城，就讀小學的孫子只考了44分，爺爺在試卷上向老師致歉：

遇到差生可能會心情不好，請老師包涵。

老師坦言，看到留言的瞬間感到鼻酸。她說，雖然這是一次小測驗，孩子父母平常都在外地打工，成績不太理想，平時也有點小調皮，「這個留言讓我非常感動」。

她想像那個傍晚，一位年逾花甲的老人，挽著粗糙的手掌，在燈下慎重一筆一劃的落字。他或許深知自己能力有限，既替孩子自責，又惦記著不能像其他家長那樣輔導功課。那一句「請包涵」不是推責，而是體貼。

這封簡短的「致歉信」引起內地網友共鳴，有網友說：

「爺爺看見了老師可能的為難與疲憊」

「爺爺跳脫家長只要求責任、逼迫成績的框架，反而先向教育者致歉、理解與安慰」

「他讓讓教育不再是對立，是一段彼此扶持。」



