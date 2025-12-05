河北事業編考試爆抄襲醜聞　第三方機構涉違法　全體考生須重考

近日，河北省東光縣一場事業單位招聘考試被揭發試題與內地知名備考應用程序「粉筆App」的模擬題高度雷同。經調查，負責出題的第三方機構涉嫌抄襲拼湊試卷，存在嚴重違規。當地人社局宣布原考試成績作廢，所有考生須重新應考，警方已就此立案調查。



據悉，今年8月16日，東光縣舉行事業單位招聘筆試。次日（8月17日），已有眾多考生在網絡平台發帖，直指考試中的題目與內地大型公職考試培訓品牌「粉筆教育」旗下「粉筆App」中的模擬題極度相似。有網民評論稱：「就直接照抄照搬啊，連題的順序都不改改。」

網民評論（極目新聞）

據了解，涉嫌違規的「粉筆App」，是北京粉筆藍天科技有限公司的核心產品。該應用程序是內地公務員、事業單位等公職類考試培訓領域的主要平台之一，以提供海量題庫、線上模擬考試及直播課程著稱，擁有逾4200萬用戶，在備考群體中影響力廣泛。

粉筆App部分功能介紹（網絡圖片）

據《極目新聞》記者詳細比對發現，涉事試題與「粉筆App」於考試前一個月（7月18日）上線的「2025年下半年/2026年上半年事業單位聯考A類職測模考大賽（第一季）」模擬卷內容存在大量重合。

粉筆教育客服人員就事件回應《極目新聞》記者時表示，App內的模擬試卷均由該機構老師自行研發，目前未收到相關部門要求協助調查的通知，對試題為何出現雷同並不清楚。

記者咨詢「粉筆App」客服後發現涉事試題於考試前一個月上線（極目新聞）

目前，據東光縣人社局12月4日向媒體確認，此次重考決定源於受委託的第三方考試服務機構被發現涉嫌抄襲拼湊試題，存在嚴重違法違規問題，而參加公開招聘考試的考生陸續接到通知，8月舉行的筆試成績作廢，需全部重新考試。

東光縣人社局（網絡圖片）

另據《新京報》報道，東光縣公安局工作人員已證實，警方就此事立案，目前調查正在進行中。