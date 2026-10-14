中大（深圳）醫學院副院長開會時猝逝終年65歲　研究被評全球第1

香港中文大學（深圳）10月13日發佈訃告，該校校長講座教授、醫學院副院長（科研與轉化）李仁科教授，於2026年10月10日在西安出席學術會議期間辭世，終年65歲。



李仁科教授於2026年10月10日在西安出席學術會議期間辭世，終年65歲。（香港中文大學（深圳））

西安出席學術會議期間辭世

公開資料顯示，李仁科1961年出生於黑龍江哈爾濱，先後畢業於哈爾濱醫科大學、山西醫科大學及加拿大多倫多大學，分別獲得醫學學士、預防醫學碩士及臨床生物化學博士學位。

2025年3月，他全職加入香港中文大學（深圳），擔任校長講座教授兼醫學院副院長，主持科研與轉化工作。

香港中文大學（深圳）醫學院官方訃告稱，李仁科於2026年10月10日在西安出席學術會議期間辭世，終年65歲。訃告指，李仁科院士遺體告別儀式定於10月15日上午在西安市殯儀館舉行，追思會將於10月17日在中大（深圳）舉行。

李仁科做客深圳市民文化大講堂。（香港中文大學（深圳））

全球首位獲FDA批准幹細胞治心衰竭

李仁科是國際知名的心血管再生醫學領域與生物醫學工程傑出先驅。他是全球第一位獲FDA批準將幹細胞移植治療心臟衰竭，以及將導電生物材料應用於心律不正研究的科學家。他創造性闡明了「修復、再生、年輕化」在再生醫學領域的核心機制，開創了心臟衰竭治療的新範式。

2025年，他入選全球前2%頂尖科學家，並獲評ScholarGPS全球前0.05%頂尖學者，在心臟生理學領域位列全球第1位。