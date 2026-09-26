劉歡妻子盧璐稱結婚非｢醜卻有才華｣　發文悼念：永遠的愛永遠的痛

國家級殿堂級歌手兼音樂家劉歡於9月25日上午9時52分在上海不幸病逝，享年63歲。噩耗傳出後，他與妻子盧璐相伴38載的深厚情誼再度引起關注。有內媒曾報道，劉歡與妻子盧璐認識其9天就同意閃婚，「盧璐認為，男人一定要聰明，一定要才華橫溢，長相無所謂。」盧璐否認了這個表述，表示「這是無恥的謠言，我們劉歡那個時候就是帥哥，絕對是帥哥，是偶像派。」



劉歡與妻子盧璐。（網絡圖片）

劉歡與妻子盧璐。（影片截圖）

盧璐闢謠：劉歡發胖是因為吃了月子餐，結婚時是帥哥

內媒《極目新聞》報道，2013年，劉歡與香港學者許子東出演節目《鏘鏘三人行》，與主持人竇文濤交流時，竇文濤提到，盧璐曾拜託他通過節目回應兩件事，都與外界對劉歡外貌的評價有關。

盧璐。（網絡圖片）

竇文濤稱，第一件事是有媒體採訪劉歡的同事、朋友，結果整集都在探討「劉歡為什麼沒有脖子的問題」。竇文濤提到，盧璐在說這件事的時候提到，「希望所有的女觀眾都覺得劉歡帥」「都愛我們劉歡，我才高興」。

竇文濤稱，第一件事是有媒體採訪劉歡的同事、朋友，結果整集都在探討「劉歡為什麼沒有脖子的問題」。竇文濤提到，盧璐在說這件事的時候提到，「希望所有的女觀眾都覺得劉歡帥」「都愛我們劉歡，我才高興」。（影片截圖）

盧璐還表示，曾有雜誌提到，自己跟劉歡認識9天就閃婚，「說我那個時候覺得人醜，就是還有才能，嫁給他算了，這是無恥的謠言，我們劉歡那個時候就是帥哥，絕對是帥哥，是偶像派。」

盧璐告訴竇文濤，劉歡發胖是因為自己坐月子時營養品吃不下，都給了劉歡。這個說法得到了訪談室劉歡的認可，「這倒是真的，她懷孕那會兒害口（噁心、食慾不振，俗稱「害喜」），準備了好多吃的她吃不了，結果補到我這兒來了。」劉歡還在訪談中提到，自己以前很瘦，大學畢業時赴寧夏支教那年才52公斤。

盧璐告訴竇文濤，劉歡發胖是因為自己坐月子時營養品吃不下，都給了劉歡。這個說法得到了訪談室劉歡的認可。（影片截圖）

劉歡年輕時的照片。（影片截圖）

劉歡年輕時的照片。（影片截圖）

劉歡年輕時的照片。（影片截圖）

劉歡與盧璐一見鍾情 相識9天閃婚

公開資料顯示，盧璐是內地女主持人、編導、製片人。曾任湖南電視台主持人。兩人曾共同在參加的節目中提到，他們是一見鍾情。1988年元旦晚會，盧璐擔當主持人兼副導演，負責北上北京請劉歡出演。找到劉歡後，盧璐大方地先把手伸出來，說，「劉歡，湖南見！」但劉歡卻低着頭不說話。

劉歡與妻子盧璐。（影片截圖）

劉歡到長沙參加完晚會後，與盧璐在張家界玩了幾天，分別之際，劉歡便向她求婚，彼時兩人僅相識9天。1988年6月8日，盧璐與劉歡登記結婚。兩人自結婚以來一直相濡以沫走過38載，劉歡還曾為妻子創作歌曲《璐璐》。2013年，兩人在希臘慶祝結婚25週年銀婚紀念。

2013年，劉歡和盧璐在希臘慶祝了結婚25週年銀婚紀念。（網絡圖片）

劉歡病逝 盧璐悼念：我永遠的愛，永遠的痛

9月26日，劉歡學員、唱作人烏拉多恩表示，劉歡生前幽默，很有親和力，對其幫助很大，「他知識非常廣，不僅僅在音樂方面。」烏拉多恩得知噩耗後哭了兩個小時。她稱，師娘朋友圈發：「我永遠的愛，永遠的痛」。

劉歡與妻子盧璐。（網絡圖片）