知名越劇花旦深夜河邊洗戲服失足溺斃 終年59歲 一生奉獻給戲曲

知名中國內地越劇女演員錢水明驚傳巡演期間，不幸發生溺水意外身亡，終年59歲，噩耗震撼戲曲圈。據悉，錢水明當天結束演出後，深夜獨自一人前往當地河邊清洗戲服，疑似因天色昏暗失足落水，直到10月12日清晨，遺體才被當地村民發現。



警方調查確認錢水明意外溺斃 眾親友哀慟不捨

據《極目新聞》報導，10月13日多名湖州當地越劇從業者透露，錢水明已不幸離世，警方表示經現場勘查與調查後，確認錢水明為意外落水身亡，排除他殺可能。

錢水明所屬越劇團負責人方女士痛心表示，錢水明一生奉獻給傳統戲曲，待人隨和親切，如今巡演途中遭遇變故，讓團員們難以接受。家屬與劇團10月13日回到錢水明的老家浙江湖州南潯為其舉辦告別式，許多圈內好友與戲迷皆趕來送她最後一程。

16歲入行奉獻一生 演繹金派王派經典成絕響

錢水明自16歲起便活躍於越劇舞台，專攻花旦，尤其擅長「金派」與「王派」唱腔，扮相秀美、唱腔婉轉，在許多戲迷心中是無可替代的實力派名角。她一生深耕民間越劇舞台，常年跟著民營越劇團四處下鄉跑場演出，待人友善厚道，是劇團裡口碑極佳的老演員。將大半輩子青春都獻給傳統戲曲的她，如今竟因意外驟逝，留下無限唏噓。

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