緬北電騙紀錄片揭豬仔價目表　大學生最高賣70萬　女豬仔被迫賣淫

央視紀錄片《緬北電詐覆滅紀實》揭露，被騙往緬北的中國大學生，轉賣價格最高可達70萬元（人民幣，下同）。受害者按學歷、打字速度及工作能力定價，年輕女性可能被迫賣淫、淪為性奴，男性則被分配從事詐騙或網絡賭博。一旦失去利用價值，更可能遭反覆轉賣，甚至面臨器官被摘除的威脅。



豬仔一旦失去利用價值，更可能遭反覆轉賣，甚至面臨器官被摘除的威脅。（央視新聞）

豬仔一旦失去利用價值，更可能遭反覆轉賣，甚至面臨器官被摘除的威脅。（央視新聞）

大學生最高賣70萬 打字快更值錢

據央視新聞，緬北詐騙集團將受害者視為「行走的人民幣」，建立一套人口買賣價格制度。一般中國籍受害者轉賣價格約10萬至40萬元，但高學歷、打字速度快的人可賣更高價，大學生報價最高傳出約70萬元。

對集團而言，能熟練操作電腦、快速打字及流暢溝通者，更容易被安排從事網絡交友、投資詐騙，被視為「利用價值」較高的商品。

對集團而言，能熟練操作電腦、快速打字及流暢溝通者，更容易被安排從事網絡交友、投資詐騙。（央視新聞）

魏懷仁供述：中國人黑市價漲至30多萬

緬北魏家犯罪集團頭目魏懷仁曾供述，早期買入一名中國籍人員約2萬元，後來隨詐騙產業擴張，價格一路上漲至30多萬元，甚至遠高於其他國籍人員。

在這套犯罪模式下，受害者被稱為「豬仔」，並被視為能持續替集團賺錢的「固定資產」。即使家屬願意支付高額贖金，也未必能換回自由。

中國大學生轉賣價最高可達70萬元。（央視新聞）

另據此前報道，10月13日，福建省泉州市中級人民法院和南安市人民法院一審公開宣判魏家犯罪集團系列案。魏懷仁、陳大衛、廖景芳被判處死刑。

緬北魏家犯罪集團案一審宣判。（央視新聞）

女性淪性奴 男性被迫詐騙

更令人髮指的是，受害者不僅按工作能力分類，還可能依外貌、性別及服從程度遭不同方式剝削。有受害者指出，部分年輕女性遭性暴力、被迫賣淫，甚至淪為犯罪集團控制下的性奴。

有受害者指出，部分年輕女性遭性暴力、被迫賣淫，甚至淪為犯罪集團控制下的性奴。（央視新聞）

男性則按電腦操作、語言能力等條件，被分配到電信詐騙或網絡賭博工作。無論男女，一旦被控制人身自由，便可能遭恐嚇、毆打及強迫勞動。若無法達到指定業績，還可能被轉賣到其他園區，陷入難以逃脫的惡性循環。

無論男女，一旦被控制人身自由，便可能遭恐嚇、毆打及強迫勞動。（央視新聞）

無論男女，一旦被控制人身自由，便可能遭恐嚇、毆打及強迫勞動。（央視新聞）

榨乾最後價值 逼賣腎摘器官

除了強迫從事詐騙，部分受害者也曾指控，當有人失去工作能力、無法完成業績，或被迫背負高額債務時，將面臨暴力虐待、再次轉賣，甚至被威脅賣腎、摘除器官。

「豬仔」業績差被逼割腎。（央視新聞）

隨着中國警方持續追查緬北電詐犯罪集團，當地長期存在的人口販運、非法拘禁及暴力控制問題也逐漸曝光。這些受害者原本只是希望出國工作賺錢，卻在踏入園區後失去自由，甚至被當成可以反覆買賣的商品。