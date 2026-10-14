蔡康永事件蔣萬安籲尊重台灣民主　國台辦：制度不同非搞分裂藉口

10月4日，台灣主持人蔡康永現身民進黨台北市長候選人沈伯洋競選總部成立大會，引發內地輿論批評，隨後台北市長蔣萬安公開呼籲大陸「尊重台灣自由民主的生活方式」。10月14日，國台辦發言人陳斌華回應指，大陸和台灣同屬一個中國，大陸尊重台灣同胞選擇的社會制度和生活方式，但社會制度不同不是搞分裂的藉口，更不是兩岸統一的障礙。



民進黨台北市長參選人沈伯洋10月4日下午舉行競選總部成立大會，現場大咖雲集，連知名主持人蔡康永也被捕捉到現場，場面浩大。（中央社）（官方直播截圖）

沈伯洋星期天（10月4日）舉行競選總部成立大會，主辦方稱逾12萬人到場。隨着台上熱情演唱，民眾在現場拉起「台北大洋流」巨幅布條。（沈伯洋競選辦公室）

據此前報道，蔡康永現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立大會後，在大陸引發爭議，多個合作品牌連夜劃清界線。10月5日台北市長蔣萬安為蔡康永發聲，指每個人都有權自由參加政治活動，這是台灣民主的核心價值，並呼籲大陸尊重台灣民主生活方式，不應因政治傾向差別對待。

蔣萬安更公開邀請蔡康永出席其競選總部成立大會，承諾安排觀賽席位。蔡康永隨後發文致謝，並表示等收到具體邀約時，將欣然前往觀摩學習。

蔣萬安具蔣家血統背景（祖父為蔣經國、曾祖父為蔣中正）。（facebook@蔣萬安）

蔣萬安公開邀請蔡康永出席其競選總部成立大會，承諾安排觀賽席位，蔡康永隨後發文致謝。（互聯網圖片）

10月14日，國台辦舉行例行新聞發佈會，有記者就蔣萬安支持蔡康永事件提問，指兩岸價值觀差異絕非喊句「兩岸一家親」口號就可以假裝不存在，若涉及政治體制或思想觀念碰撞則無法溝通和討論，會否使大陸「尊重台灣社會制度和生活方式」的承諾成為空談，並詢問兩岸應如何尋求相互理解。

對此，發言人陳斌華回應指，大陸和台灣同屬一個中國，兩岸同胞同根同源、同文同種、血脈相連，都是中國人、就是一家人。他強調，「兩岸一家親」不是空喊的口號，而是不爭的事實。我們尊重台灣同胞選擇的社會制度和生活方式，台灣同胞也應該尊重大陸同胞選擇的發展道路，尊重大陸現行的司法制度。

國台辦發言人陳斌華。（微博＠國台辦發布）

陳斌華強調，社會制度不同，不是搞分裂的藉口，不應成為煽動兩岸對抗、歪曲民族認同的工具，更不是統一的障礙。一家人相處，只要有話好好說、有事多商量，就沒有化解不了的矛盾分歧。

陳斌華還表示，大陸方面始終尊重、關愛、團結台灣同胞，願意傾聽台灣同胞的心聲。兩岸同胞要交流互鑑、對話包容，做到「推己及人、將心比心」，加深相互理解，增進互信認同。

陳斌華重申，在一個中國原則基礎上，大陸願意同台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題和推進祖國統一進程的有關問題開展對話溝通，廣泛交換意見，尋求社會共識。廣大台灣同胞可以充分發表意見，積極參與到統一後的政治和社會制度的設計中來。