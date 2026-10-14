國台辦回應蔡康永「站台」沈伯洋：尊重言論自由但不能做兩面人

台灣主持人蔡康永10月4日現身民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選總部成立大會，相關畫面在中國大陸社交平台迅速發酵。14日，國台辦發言人陳斌華回應稱，在大是大非問題上沒有任何模糊空間，任何人、任何勢力都不能一邊賺取大陸發展紅利，一邊與「台獨」分裂勢力勾連糾纏，做「兩面人」。



民進黨台北市長參選人沈伯洋10月4日下午舉行競選總部成立大會，現場大咖雲集，連知名主持人蔡康永也被捕捉到現場，場面浩大。（中央社）（官方直播截圖）

據《新華社》，10月14日上午，國台辦舉行例行新聞發佈會。有記者問：台灣藝人蔡康永現身民進黨台北市長參選人沈伯洋的競選總部成立大會，請問對此有何評論？

陳斌華表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，堅持一個中國原則是國際社會的普遍共識，也是兩岸同胞共同的政治基礎。「台獨」頑固分子沈伯洋的所作所為人盡皆知，任何形式的「台獨」分裂活動都是對中華民族根本利益的嚴重損害，我們都堅決反對。

我們始終尊重和保障台灣同胞正當的言論與表達自由，但在大是大非問題上，沒有任何模糊空間。維護統一、反對「台獨」是全體中國人民的共同意志，任何人、任何勢力都不能一邊賺取大陸發展紅利，一邊與「台獨」分裂勢力勾連糾纏，做「兩面人」。

國台辦發言人陳斌華。（新華社）

蔡康永坐前排揮加油棒 經紀人稱「了解候選人」

據此前報道，10月4日，民進黨台北市長參選人沈伯洋於台北市舉行競選總部成立大會，蔡康永被拍到坐在前排座位，頭戴帽子和黑色口罩，手拿加油棒揮動。

沈伯洋星期天（10月4日）舉行競選總部成立大會，主辦方稱逾12萬人到場，民眾在現場拉起「台北大洋流」巨幅布條。（沈伯洋競選辦公室）

面對媒體追問，蔡康永稱「就是來見識一下」，其經紀人則表示「正在考慮要訪問台北市長的兩位候選人，所以會盡可能去了解兩位候選人的歷程與意見」。

據此前報道，沈伯洋是民進黨籍「立委」，亦為「黑熊學院」創辦人。2024年10月，國台辦將其納入「台獨」頑固分子清單並實施制裁。