內地四部門約談30多家車企　促加強汽車產品研發測試嚴守安全底線

據央視新聞16日消息，工業和信息化部、公安部、生態環境部及市場監管總局四部門，約談30多家重點汽車生產企業，加強汽車產品創新設計和研發測試驗證管理，及時消除安全隱患，嚴守產品安全底線。



工業和信息化部等四部門組織重點汽車生產企業開展座談。（澎湃新聞）

報道指，工業和信息化部、公安部、生態環境部、市場監管總局四部門組織30餘家重點汽車生產企業開展座談，加強汽車產品創新設計和研發測試驗證管理。

四部門要求汽車生產企業應落實品質提升專項行動工作要求，堅決抵制非理性競爭，加強汽車產品創新設計和研發測試驗證管理，守牢產品安全底線。重點包括：全面加強測試驗證，增強研發測試驗證能力，充分開展產品創新設計安全評估和研發測試驗證，及時消除安全隱患。

另外，汽車生產企業應如實宣傳產品創新設計的使用邊界、限制條件和研發測試驗證等情況，不得作虛假、誇大或引人誤解的宣傳，不得使用違反道路交通法規的場景來宣傳產品功能，不得誘導駕駛人忽視安全駕駛責任等內容。

尊界V800。（截圖）

工業和資訊化部表示，下一步，將加快推進有關標準制修訂，進一步提升安全基線要求，對重點汽車生產企業持續開展監督檢查，依法依規嚴肅處理存在問題的生產企業，並向社會公開曝光，督促汽車生產企業加強汽車產品測試驗證，堅決守牢產品安全底線，推動汽車產業高品質發展。

懂車帝實測影片。（影片截圖）

近日，內地車媒懂車帝發佈測評稱，三輛全新的尊界V800竟先後出現制動踏板支架斷裂的情況，且斷裂位置高度一致。10月13日尊界發佈第三方廠商檢測結果稱，尊界V800煞車踏板符合行業標準要求，且做加嚴檢驗至縱向力3000N後，也未出現裂紋和損壞，事件持續引發外界強烈關注。