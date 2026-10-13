尊界煞車踏板斷裂風波　公開第三方檢測結果：符合行業標準

綜合內媒報道，今年8月，華為與江淮汽車聯合打造的尊界品牌的尊界V800車型上市。近日，內地車媒懂車帝發佈測評稱，三輛全新的尊界V800竟先後出現制動踏板支架斷裂的情況，且斷裂位置高度一致，事件持續引發關注。



尊界今日（10月13日）發佈第三方檢測結果稱，尊界V800煞車踏板符合行業標準要求，且做加嚴檢驗至縱向力3000N後，也未出現裂紋和損壞。



針對制動踏板爭議，今日（10月13日）尊界汽車發佈《尊界V800制動踏板檢測情況說明》。說明顯示，2026年10月11日，國家認可的第三方檢測機構對尊界V800制動踏板進行檢驗，尊界V800符合行標QC/T 788-2018要求(縱向力1500N，位移量<5mm)，並做加嚴檢驗至縱向力3000N後，未出現裂紋和損壞。

《尊界V800制動踏板檢測情況說明》。（微博）

此前報道

尊界品牌由華為與江淮汽車聯合打造，該品牌推出的百萬級MPV尊界V800於今年8月上市，售價76.6萬元（人民幣，下同）至101.6萬元。

尊界V800。（截圖）

10月8日，汽車垂類平台懂車帝發佈封閉場地制動實測影片：三輛全新、未經改裝的尊界V800，在連續以時速100公里車速緊急煞車的工況下，先後出現制動踏板支架斷裂，且斷裂位置、失效形態高度一致。

懂車帝的影片分析指出，尊界V800踏板中心距轉軸較遠，但轉軸區僅有一層立板支撐，而採用同供應商同材質的其他車型則有2至3層加強立板。此外，斷裂處存在熔接痕，料厚與加強筋設計偏弱，或導致塑料件局部強度不足。

懂車帝實測影片。（影片截圖）

尊界V800踏板中心距轉軸較遠，但轉軸區僅有一層立板支撐。（影片截圖）

懂車帝職員稱，三輛車踏板斷口與斷裂位置完全一致，推斷其在瞬時峰值制動載荷下結構穩健性不足。對於暴力測試的疑問，懂車帝回應稱，測試中是正常的煞車踏板大力制動，真實峰值數據為1612N。

尊界回應：進一步優化該部件設計

10月8日21時08分，尊界汽車官方微博發佈《關於尊界汽車制動踏板支架底座相關問題的情況說明》，稱尊界汽車的制動系統，按照高於國家標準（GB 21670‑2025 / GB 7258‑2026）、高於行業標準（QC/T 788‑2018）的要求完成全流程開發與驗證。自首批車輛交付以來，在用戶實際使用場景中，未發生制動踏板支架底座斷裂故障。

懂車帝實測影片。（影片截圖）

尊界V800。（截圖）

尊界汽車最後稱將進一步優化該部件設計，並為已交付用戶提供免費升級選擇。同時，尊界將對相關部件的設計驗證、試驗邊界與生產質量管理開展系統性覆核與補強，持續完善安全體系。