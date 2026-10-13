尊界V800煞車踏板風波延燒　專家：任何情況下，煞車都不能被踩斷

汽車平台「懂車帝」上發布測試影片顯示，三輛尊界V800在封閉場地內進行由時速100公里降至0的緊急煞車測試，煞車踏板支架均斷裂，且斷口位置、斷裂形態幾乎一模一樣。尊界客服表示，如消費者已購車，交付的尊界V800將全部安裝升級後的煞車踏板；對於已訂車用戶，若已處於鎖定期，定金無法退款。



尊界10月13日發布第三方檢測結果稱，尊界V800煞車踏板符合行業標準要求，且做加嚴檢驗至縱向力3000N後，也未出現裂紋和損壞。但該檢測的發布機構和測試內容也遭到質疑。《新京報》發表長文，文中詳解此次爭議從「測試」、「材料」到「設計」的爭議，文中指出，至少4位車企汽車工程師和行業協會專家向新京報貝殼財經記者都表達了同一個觀點：任何情況下，煞車都不能被踩斷。



《新京報》提到有車主寧蝕5萬訂金都不願意提車，文中指出，「所有爭議都在持續拷問著尊界：斷裂的究竟是一個塑料踏板支架，一套測試驗證流程，還是百萬級豪車賴以立足的安全感？」



懂車帝實測影片。（影片截圖）

測試爭議：1612N是「濫用」還是「安全冗餘」？

尊界此次風波，有部分供應商認為1612N的踩踏力屬極端「濫用工況」，一般只需約250N即可達到最大減速度。然而多位車企工程師指出，在高速緊急避險時，駕駛者在驚慌下抱緊方向盤、全身重量壓向踏板，踩出1600N的極限力完全符合人體本能反應。

資深整車工程師指出：「國標（GB 21670—2025）規定的500N是認證試驗上限，不是零部件的斷裂極限。大型豪華車的踏板支架起碼要扛住3000N以上的力量。任何情況下，煞車都不能被踩斷。」

有片｜內地車媒測百萬級尊界V800 急煞時3車腳掣支架均斷裂

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中國汽車工程學會汽車先進動力系統分會副秘書長邱勁草在其認證的社交平台上表達了同樣的看法：普通人在突發異常時，永遠是先把穩方向、剎車減速，不應該建議公眾「踩剎車必須適中、要找角度、緊急情況下也要控制力度」。他引用通用汽車企業標準GMW15396指出，剎車踏板需承受持續大載荷，正常制動工況下不能斷裂。

中國汽車流通協會專家委員會委員章弘認為，尊界最應該認定的核心事實是，踏板斷裂到底是偶發質量瑕疵、先天設計缺陷，還是所謂「暴力測試」。公眾要的不是一句「極端工況」，而是用客觀數據把事實界定清楚。

值得關注的是，今年1月實施的強制性國家標準《GB 21670—2025 乘用車制動系統技術要求及試驗方法》規定的行車制動試驗踏板作用力為65N～500N，這是標準認證試驗的踩踏力上限，而非踏板的斷裂極限載荷。

懂車帝實測影片。（影片截圖）

提及極限載荷的是推薦性行業標準QC/T 788—2018《汽車踏板裝置性能要求及台架試驗方法》：制動踏板施加1500±20N縱向載荷、保載5秒、重覆5次後不得出現裂紋損壞。但它並非新車準入的強制必做項目。

材質爭議：工程塑料可否替代金屬？

懂車帝拆解顯示，尊界V800斷裂的支架材質為PP+GF40（聚丙烯加40%玻璃纖維）。業界現狀：採用工程塑料（如改性尼龍、聚丙烯）製作支架已是保時捷、寶馬、大眾等國際大廠的通行做法，具備輕量化和快產成本優勢。

有分析指，塑料密度遠低於鋼材或鋁合金，若要達到相同強度，必須大幅增加壁厚與加強筋結構。同級別競品通常設有2至3層加強立板，而尊界被指僅有一層。

尊界V800踏板中心距轉軸較遠，但轉軸區僅有一層立板支撐。（影片截圖）

尊界V800。（截圖）

設計邏輯：線控制動的認知誤區

現代智能車多採用線控制動（Brake-by-Wire），煞車踏板僅連接傳感器輸出電訊號，輕踩到底與重踩到底在制動訊號上並無分別。部分工程師在研發時容易陷入「既然輕踩就能煞停，支架無需做太強」的邏輯誤區，忽略了人在極端恐懼下的物理機械施力。

北方工業大學汽車產業創新研究中心主任、教授紀雪提到，斷裂暴露出的風險，可能與結構設計是否合理、驗證是否充分有關，「連續大力制動並非日常高頻工況，但制動踏板處在整車安全鏈條的關鍵位置，開發初期就應把不同使用場景和極端條件納入設計邊界。真正需要追問的是驗證工作，是否充分覆蓋了極端制動場景？」

她強調，像制動踏板、門把手這樣看似簡單卻涉及基礎安全的零部件，其安全性能不能因為追求智能化、科技感而被削弱。

尊界V800。（截圖）

尊界出具檢測報告

值得關注的是，尊界今日（10月13日）發布第三方檢測結果稱，尊界V800煞車踏板符合行業標準要求，且做加嚴檢驗至縱向力3000N後，也未出現裂紋和損壞。

說明顯示，2026年10月11日，國家認可的第三方檢測機構對尊界V800制動踏板進行檢驗，尊界V800符合行標QC/T 788-2018要求(縱向力1500N，位移量<5mm)，並做加嚴檢驗至縱向力3000N後，未出現裂紋和損壞。

《尊界V800制動踏板檢測情況說明》。（微博）

針對該報告，內媒查詢發現中國汽車工程研究院股份有限公司（中國汽研）檢測中心確曾向安徽江淮汽車集團股份有限公司出具過一份檢測報告，報告編碼為26-WT-DGJ-N10440。江淮汽車內部人士確認，該編碼的報告正是《尊界V800制動踏板檢測情況說明》援引的檢測報告。

但中國汽研檔案室人員表示，「我們的報告只對企業送來的樣品或者樣車負責，對於企業後續批量生產的產品，我們不做任何保證。」

尊界客服稱會安排升級 內媒揭各門店口徑不一

尊界客服10月11日稱已訂車用戶若訂單已進入鎖定期，訂金無法退還，涉事制動踏板的具體升級方案將於10月底確認，11月安排升級。有已付5萬元（人民幣，下同）訂金的準車主表示，即使無法退款，也決定放棄提車。

記者實地走訪北京多家鴻蒙智行及尊界門店，發現對於目前官方宣稱的「免費升級」，各門店口徑截然不同：其中SKP體驗中心稱可免費加固踏板並提供終身質保，強調正常踩踏絕無問題；而北京王府井門店則稱後續排產車輛將直接裝配升級版踏板，但不清楚升級細節；北京大興龍湖店透露後期材料將改用更長的玻璃纖維，抗疲勞度提升2-3倍；另外北京國瑞城門店人員，直接回應「不知道」。

目前，中國汽車技術研究中心已緊急向各大車企發出制動踏板材質問卷調查。