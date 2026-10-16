習近平內蒙古烏蘭察布考察　促搞好綠色算力為新質生產力作貢獻

10月16日上午，中共中央總書記習近平在內蒙古自治區烏蘭察布市考察。他強調，綠色發展是高質量發展的應有之義，要統籌高質量發展和高水平保護，堅定不移走生態優先、綠色發展之路。他還強調算力網是國家規劃建設的「六張網」之一，促推動綠色算力產業發展，為新質生產力發展多作貢獻。



習近平在內蒙古烏蘭察布考察。（新華社）

習近平在內蒙古烏蘭察布考察。（新華社）

據央視新聞報道，16日上午，習近平在內蒙古自治區黨委書記王偉中和自治區人民政府主席包鋼陪同下，來到烏蘭察布市考察調研。

位於烏蘭察布市察哈爾右翼前旗的黃旗海，是一個內陸封閉式湖泊，受氣候等因素影響一度瀕臨乾涸。經過多年綜合治理，水域面積已逐步恢復擴大。

習近平來到黃旗海自然保護區，聽取內蒙古自治區加強生態環境保護，以及當地推進黃旗海環境綜合治理、生態系統修復等情況匯報，並實地察看水岸灘塗生態及棲息鳥類等。

習近平強調，濕地保護貴在保持原生態。要堅持尊重自然、順應自然、保護自然，全面實施濕地保護法，嚴守生態保護紅線，着力提升生態系統質量和穩定性，維護生物多樣性。對於退化的濕地生態系統，要堅持以自然恢復為主、人工干預為輔，科學合理加以修復。

習近平在內蒙古烏蘭察布考察。（新華社）

烏蘭察布風光資源豐沛，近些年發揮綠電、氣候、區位等比較優勢，綠色算力產業發展取得積極成效。習近平前往察哈爾高新技術開發區，在展示廳了解內蒙古自治區推進「東數西算」工程樞紐節點建設和綠色算力產業發展等情況。

習近平指出，實施「東數西算」工程、構建全國一體化算力網，是黨中央一項重要部署。要加強科學規劃、要素支撐、安全保障，確保已建成項目高效運行，並如期完成後續項目建設。要積極延伸產業鏈，推動數字經濟與實體經濟深度融合，不斷把算力優勢轉化為發展優勢。

隨後，習近平同在現場的有關算力中心項目負責人、技術人員及察哈爾高新區工作人員等交流。他強調，算力網是國家規劃建設的「六張網」之一，算力產業正處在加速發展階段，前景廣闊。希望大家認真落實高效、綠色、安全的要求，注重「算電協同」、「算水協同」，搞好算力中心項目建設和運營，積極推動綠色算力產業發展，為推進數字中國建設、促進新質生產力發展多作貢獻。習近平同時要求高新區加強黨的領導和黨的建設，優化各項公共服務和要素保障，為企業和各類人才投身事業營造良好環境。

習近平在內蒙古烏蘭察布考察。（新華社）

考察期間，習近平還察看了當地特色農牧產品展示，了解主要品種和質量特點，並鼓勵當地加強產銷銜接，促進農牧民增收致富。

習近平在考察途中強調，中國幅員遼闊，東西南北中資源稟賦差異明顯。各地區要按照黨中央戰略決策和規劃部署，樹立和踐行正確政績觀，全面貫徹新發展理念，緊跟時代潮流、搶抓發展機遇，立足自身條件、發揮比較優勢，因地制宜推動高質量發展。

國務院副總理何立峰及中央和國家機關有關部門負責人陪同考察。