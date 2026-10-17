上海徐浦大橋6車相撞釀1死2傷 大型貨車越線擠扁私家車｜有片
撰文：吳真銘
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10月17日，上海徐浦大橋發生6車相撞事故。目前，該事故已造成1人死亡、2人受傷，肇事司機已被警方控制。
多段網傳影片和目擊者指出，10月17日6時許，一輛紅色貨車在徐浦大橋浦西往浦東方向行駛。隨後，一輛白色私家車從右後側向前疑似強行變換車道，與貨車相撞，導致貨車衝破中央分隔欄駛入對向車道，繼續與正常行駛的4輛車發生連續碰撞，多車發生嚴重變形。
據事故現場圖片顯示，涉事白色私家車側翻在路邊，對向車道一輛紅色私家車因避讓不及，被貨車撞至橋邊，擠壓至完全變形。
事發當日下午，上海市公安局閔行分局發布通報稱，徐浦大橋主橋面發生交通事故，接報後，公安、消防、路政等多部門迅速趕到現場開展處置。
經初步調查，王某某（男，39歲）駕駛平板貨車由浦西往浦東方向行駛至橋面時，與1輛小客車發生碰撞後駛入對向車道，又與4輛車發生碰撞。事故造成1人死亡，另有2名受傷人員經送醫檢查，暫無生命危險。目前，王某某已被警方控制，事故調查處理工作正在進一步開展中。
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