車Cam｜領克新車直衝落百米懸崖　電池未起火司機僅輕傷

四川瀘州的劉先生日前駕駛新車時，受對頭車「高燈」影響及路邊石堆墊起車底盤，失控直衝落百米懸崖，雖然車輛嚴重毀損報廢，但車內安全氣囊全部彈出，且電池未起火漏電，劉先生僅受輕微擦傷及胸椎輕微骨裂。



《紅星新聞》報道，事發於10月9日清晨6時許，劉先生駕駛其領克私家車行經四川S309省道瀘州市古藺縣箭竹鄉大黑洞附近時，失控衝出路基跌落懸崖。

劉先生駕駛領克10 EM-P時墮崖，車身嚴重受損。（影片截圖）

劉先生駕駛領克10 EM-P時，直衝落百米懸崖。（紅星新聞）

劉先生稱，他在10月1日剛領取新車，事發當日原定到車行為車輛貼膜。他經省道S309前往瀘州時，車速約50公里/小時，當他駛至一處彎位時，對向剛好有一輛開了「高燈」（遠光燈）的車輛駛至，他遂開往右邊的石堆，結果車底盤被墊起，車輛失控墜落近百米高懸崖。

行車記錄儀畫面顯示，車輛轉彎衝出路面後墮崖，過程中有多次騰空、撞擊和連續翻滾。劉先生提供的照片顯示，車輛墜落至約百米崖底後受損嚴重，但該車安全氣囊彈出，電池未出現冒煙、起火、爆炸或漏電現象。

劉先生駕駛領克10 EM-P時墮崖，車身嚴重受損。（紅星新聞）

車輛安全氣囊彈出。（影片截圖）

車輛安全氣囊彈出。（影片截圖）

劉先生表示，車禍後他沒有失去意識，送院檢查後只是輕微擦傷，胸椎輕微骨裂，後續只需要保守治療。事發後，他很快就接到汽車銷售人員的來電，詢問其情況並協助報警。由於有購買全套車輛保險，他認為車輛報廢的損失可由保險公司全賠，計劃出院後購置同品牌同型號新車。

10月13日，領克汽車發布事故說明稱，10月9日清晨6時左右，一輛領克10 EM-P在四川瀘州國道行駛途中，因車主不熟悉路段情況，車輛偏離路面，翻滾、墜落至近百米落差崖底，車輛緊急救援系統同步自動觸發。

事發後，公司迅速組織成都與瀘州當地經銷商聯繫車主，趕赴醫院探望、陪護，協助處理住院、保險、車輛定損等相關事宜。經醫院檢查，車主為輕微擦傷及局部骨裂，精神狀態良好。當地交警部門正在調查事故具體原因。