重慶44歲名醫遇車禍落車避險　意外由高架橋護欄缺口墜落20多米亡

重慶市傳出醫界噩耗，一名年僅44歲的醫院副院長，4日與同學聚會後搭車返鄉，途中車輛不慎撞上高速公路中央分隔島。眾人下車避險時，他不慎從護欄缺口墜落20多米高的橋下，送醫後宣告不治。



不慎墜落20米高架橋

綜合內媒報導，這名副院長是任職重慶三博江陵醫院的吳德均，一名知情同事透露，事故發生當晚，吳德均與幾名同學在貴州省貴陽市聚會，夜間搭乘同學駕駛的車輛，返回貴州省綏陽縣老家，途中車輛不慎撞上高速公路中央分隔島。

重慶三博江陵醫院副院長吳德均，車輛不慎撞上高速公路分隔島後下車避險時，他不慎從護欄缺口墜落20多米高的橋下，送醫後宣告不治。（重慶三博江陵醫院）

吳德均是重慶三博江陵醫院主任醫生，也是手術麻醉科專家，網民紛表不捨：

事故發生後，司機及包括吳男等車上3名乘客，都下車避險，豈料吳男不慎從分隔島的縫隙處，墜落至20多米深的高架橋下，由於橋下布滿碎石，同學發現他後立即撥打120急救電話，但救護人員到場後，確認他已無生命跡象。

報導指出，吳男是該院主任醫師，也是手術麻醉科專家，他於2005年畢業於遵義醫學院麻醉學系，專長包括危急重症麻醉調控及慢性疼痛治療，事發後院方深感震驚，惋惜他為人低調、待人和善，在院內人緣極佳，有同事立即專程前往他的綏陽老家悼念。



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