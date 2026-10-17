草原何以成算力高地？百個數據中心進駐　烏蘭察布首8月營收57億

位於內蒙古腹地的烏蘭察布，昔日以廣袤草原與畜牧業聞名，如今正依託豐富的自然資源，蛻變為國家級數字經濟重鎮。國家主席習近平於10月16日赴內蒙古烏蘭察布考察期間，專程前往察哈爾高新技術開發區展示廳，了解當地「東數西算」工程樞紐節點建設及綠色算力產業的最新進展。



近年來，烏蘭察布依託豐沛的風光資源，發揮綠電、氣候、區位等比較優勢，綠色算力産業發展取得積極成效。目前烏蘭察布已累計簽約數據中心項目超過100個，今年1至8個月實現營業收入達56.8億元人民幣，躍升為全國算力產業版圖中舉足輕重的一塊高地。



習近平在內蒙古烏蘭察布考察。（新華社）

據央視新聞報道，實施「東數西算」工程、構建全國一體化算力網，是中央近年推動高質量發展的重大戰略部署。今年以來，中共中央政治局會議及國務院常務會議已多次明確要求，加快推進水網、新型電網、算力網等「六張網」的頂層規劃建設。

烏蘭察布能夠在算力賽道上突圍而出，關鍵在於其得天獨厚的「風光」能源與氣候條件，一是風光儲備雄厚，全市有效風場面積佔全國十分之一，年日照時數高達3200小時；二是算電深度協同， 當地將穩定充沛、價格實惠的綠色電力轉化為產業突破的「先手棋」，全力打造國家級算電協同示範樣板。三是規模效應顯現，目前烏蘭察布已累計簽約數據中心項目超過100個，今年1至8個月實現營業收入達56.8億元人民幣，躍升為全國算力產業版圖中舉足輕重的一塊高地。

位於內蒙古烏蘭察布察哈爾右翼前旗的風電場。（央視新聞）

在察哈爾高新技術開發區考察時，習近平與算力中心項目負責人、技術專家及園區人員深入交流。他指出，算力基礎設施必須認真落實「高效、綠色、安全」三大要求，特別要注重「算電協同」與「算水協同」，確保已建成項目高效平穩運行，並如期推進後續工程建設。

習近平強調，數字技術與數字經濟是世界科技革命和產業變革的先機，亦是當前國際競爭的核心領域。

國家「十五五」規劃綱要明確提出深入推進數字中國建設、提升數智化發展水平，各地須緊跟趨勢，在政策支持、人才培育及優質安全產品研發上下功夫，藉助全國「人工智能+」行動，全面賦能社會治理與經濟升級。

中金數據烏蘭察布零碳算力產業園。（中金數據公眾號）

烏蘭察布從傳統草原邁向新興產業集聚地，正是因地制宜實踐高質量發展的代表案例。同時，當地的綠色算力不僅自身形成產業鏈，更透過技術溢出與機制創新，全方位反哺實體經濟。

在烏蘭察布市察哈爾高新技術開發區，算力中心正在建設當中。（新華社）

其中依託綠色算力推動的「綠電溯源」與「綠電價值量化」機制，鐵合金等傳統重工業得以共享制度紅利，新開工項目的綠電使用比例已達60%。

另外，涵蓋智能種植與智慧物流的全鏈條數字體系，已深入應用於當地的馬鈴薯、燕麥等特色農牧產業，大幅提高農產品附加值與供應鏈效率。