奧運世錦賽雙料冠軍托拿北京馬拉松奪冠　刷新中國境內最快成績

10月18日上午，2026北京馬拉松暨全國馬拉松錦標賽於天安門廣場鳴槍起跑，吸引全球 3.2萬名跑者角逐。受邀參賽的2024巴黎奧運會及世錦賽雙料冠軍、埃塞俄比亞名將塔米拉特·托拿（Tamirat Tola），以2小時03分10秒衝過終點奪冠，創下中國境內馬拉松賽事最快成績。



《澎湃新聞》報道，托拿曾在賽事前表示，希望能夠衝擊中國境內最快的男子馬拉松成績。這個紀錄此前是由菲力蒙·基普圖·基普丘姆巴（Philimon Kiptoo Kipchumba，肯尼亞）在2023年上海馬拉松上創造，彼時他以2小時05分35秒奪冠。

2026北京馬拉松，埃塞俄比亞名將塔米拉特·托拿（Tamirat Tola），以2小時03分10秒衝過終點奪冠，創下中國境內馬拉松賽事最快成績。（新華社）

現年35歲的托拿，曾在2016年的里約奧運會男子10000米比賽中獲得季軍。此後，他轉戰馬拉松賽道，2022年的俄勒岡田徑世錦賽上，他在男子馬拉松比賽中以2小時05分36秒奪冠，並刷新世錦賽紀錄。2024年的巴黎奧運會男子馬拉松決賽，托拿以2小時06分26秒的成績刷新奧運會紀錄，並獲得冠軍。

2026北京馬拉松，埃塞俄比亞名將塔米拉特·托拿（Tamirat Tola），以2小時03分10秒衝過終點奪冠，創下中國境內馬拉松賽事最快成績。（新華社）

馬拉松歷史上首位在正式比賽中跑進2小時的肯尼亞名將塞巴斯蒂安·薩維（Sabastian Sawe），未有參加本屆北京馬拉松賽事，但身在北京的他先後前往北京大學和天壇，與中國跑者們分享對於比賽、時間和訓練的經驗，更為廣大中國跑者送上祝福並盛讚全民跑步熱潮。