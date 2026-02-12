74歲內地醫學泰斗7日征服七大洲全馬創紀錄　直言想「跑到100歲」

近日，74歲的內地康復醫學領域泰斗勵建安，以全球最高齡參賽者身份完成「777挑戰賽」——7日內在七大洲完成7場全馬，震驚跑圈。已有10年跑馬經驗、累計完成130多個全馬的勵建安亦稱：「我的目標是跑到100歲。」



勵建安最終名列第26名，平均每場用時5個多小時。（紫牛新聞）

醫學泰斗7天跑遍七大洲

公開資料顯示，勵建安是中國心血管疾病運動與康復、神經阻滯和脊髓損傷專家，美國國家醫學院國際院士。

《紫牛新聞》報道，今年1月31日至2月6日，勵建安遠征被譽為「世界馬拉松極限挑戰」的777賽事，需要選手7日內跨越七大洲，跑步總距離295公里，飛行里程近4萬公里。

「世界馬拉松極限挑戰」777賽事需要在7日內跨越七大洲，跑步總距離295公里，飛行里程近4萬公里。（網絡圖片）

據了解，本屆「777挑戰賽」共有60名選手參賽，勵建安最終名列第26名。平均每場用時5個多小時，最快一場跑進4小時50分。他表示，777賽事每一站的氣候與環境差異極大，整個過程是對身心的極限考驗。

勵建安最終名列第26名，平均每場用時5個多小時。（紫牛新聞）

其中，南美洲福塔雷薩站氣溫逼近攝氏40度，濕熱難耐；南極洲則成為整場賽事環境最嚴峻的一站，氣溫約零下10度，伴隨6級以上強風，由於暴風雪逼近，主辦單位臨時將完賽「關門時間」由10小時提前至6小時30分。勵建安在6小時18分45秒內抵達終點，順利完賽，成為少數成功完成南極站的跑者之一。

勵建安在南極洲參賽。（紫牛新聞）

此外，第七站原定在美國邁阿密，因個人原因，勵建安轉戰巴拿馬，在接近赤道的高溫濕熱下獨自完成最後一個全馬，「孤獨可以化為專注，也是一種自在」。

勵建安最終名列第26名。平均每場用時5個多小時，最快一場跑進4小時50分。

「百馬王子」目標跑到100歲

過去10年間，勵建安已完成超130場全程馬拉松，並參與過多項100公里級別的越野跑活動，被眾多跑友戲稱為「醫學專家中最擅長跑步、跑步人群中最精通醫學的人」。

勵建安參加2023年廣州馬拉松。（中國探險協會）

談及未來規劃，勵建安透露，2026年目標將完成超過30場馬拉松，並希望藉自身經驗鼓勵更多人投入跑步運動。他也強調，馬拉松不應只被視為極限挑戰，更可成為推動城市發展與全民健康的公共運動，「我的目標，是跑到100歲」。