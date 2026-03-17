誤攔重慶馬拉松冠軍選手衝線　官方：裁判因下雨誤判，罰停賽1年

3月15日，重慶萬州馬拉松發生烏龍事件，全馬男子組冠軍選手衝線一刻被裁判攔停並強行帶離賽道，引起廣泛關注。賽事組委會稱，裁判因下雨誤將全馬選手看成半馬選手，賽後已當面向受影響的選手致歉。



《大河報》報道，事發於3月15日，在重慶萬州舉辦的2026重慶萬州環湖馬拉松終點處。多位跑友反映，全馬男子組冠軍即將衝線時，裁判將其攔停並推到賽道外，旁邊是半馬的賽道。直播畫面顯示，在短暫混亂後，裁判似乎意識到失誤，隨即引導該選手重新衝線。

全馬冠軍選手衝線時，突被裁判攔停並強行帶離賽道。（影片截圖）

選手重新衝線。（影片截圖）

賽事結果顯示，2026重慶萬州環湖馬拉松，來自雲南楚雄的選手盛雪李奪得全馬男子組冠軍，成績是2小時23分53秒，刷新個人最好成績。直播畫面顯示，此次成績記錄的是他被攔停時的時間，而他重新衝線時的時間是2小時24分18秒。

賽後，盛雪李在個人社交平台上轉發了賽事失誤的片段，並配文稱「今天全馬衝線，差點被裁判給抱走，第一次全馬站台居然發生這樣的烏龍，我也是服了」。不少網民評論希望追責相關人員，並呼籲賽事方出面道歉。

全馬男子組冠軍盛雪李。（大河報）

盛雪李賽後在社交平台發文。（大河報）

田協官網顯示，2026重慶萬州環湖馬拉松為田協A類認證馬拉松賽事，設馬拉松、半程馬拉松兩個項目，總參賽規模為1.2萬人。全馬為白底號碼布，半馬為橘紅底號碼布，顏色有明顯的區分。

另據《瀟湘晨報》報道，賽事組委會工作人員稱，比賽期間下雨，裁判戴眼鏡被雨水遮到，誤將衝線的全馬選手看成半馬選手，賽後裁判向選手當面道歉。組委會已向中國田徑協會提交報告，並說明要對裁判作出懲戒。

3月16日，重慶市田徑協會發布處罰公告稱，重慶萬州環湖馬拉松比賽期間，裁判員諸**在執行裁判任務時出現工作失誤。經研究決定，諸**停止馬拉松賽事裁判工作一年。

3月16日，重慶市田徑協會發布處罰公告稱，重慶萬州環湖馬拉松比賽期間，裁判員諸**在執行裁判任務時出現工作失誤，錯誤判斷運動員組別，阻擋正常跑進運動員衝線。該行為影響運動員正常比賽，並且造成不良社會影響，重慶市田徑協會已責成當事人深刻反省，認識裁判工作的嚴肅性與自身責任。

為嚴肅紀律、保證賽事有序進行，經研究決定，給予諸**停止馬拉松賽事裁判工作一年（2026年3月16日-2027年3月15日）的處理。