解放軍四大海域劃六禁航區實彈演練　4艘071型登陸艦罕見同框齊射

解放軍近日在渤海、黃海、東海及南海四大海域接連劃設六處禁航區，同步開展軍事訓練與實彈射擊。其中黃海南部一處集訓時間長達47天，規模與時長均屬罕見。與此同時，央視網及「人民海軍」等官方媒體亦披露，南部戰區海軍4艘071型綜合登陸艦日前組成編隊前往某海域展開實戰化訓練，並進行罕見的實彈齊射。



解放軍四大海域劃六禁航區實彈演練。

黃海劃47天禁航區沿海六處同步演訓

據報道，連日來，三亞、湛江、溫州、鹽城、大連及秦皇島等多地海事局相繼發布航行警告，宣布在相關海域實行禁航並開展實彈訓練。演練範圍由北至南貫穿渤海、黃海、東海及南海，涵蓋第一島鏈沿線的多個戰略要衝。

在劃設的六處禁航區中，最受關注的是鹽城外海的黃海南部海域，禁航時間由10月15日至11月30日，長達47天，時間跨度顯著高於常規實彈演習。至於秦皇島、大連、溫州、湛江及三亞等其餘五處海域，則於10月12日至17日期間同步開展短期實彈射擊及軍事訓練。

有分析指出，此次沿海「多點開花」、全域聯動的演練，展現出解放軍在第一島鏈內多個戰略方向同步對應危機的能力，與美日即將舉行的聯合軍演及區域軍事部署形成顯著戰略呼應。

解放軍四大海域劃六禁航區實彈演練。

解放軍四大海域劃六禁航區實彈演練。

解放軍四大海域劃六禁航區實彈演練。

4艘071型登陸艦同框齊射展示技術迭代

除了四大海域的軍演，解放軍兩棲艦艇的實彈演練亦引發關注。據央視網10月17日晚發布的41秒演訓畫面，解放軍4艘大型登陸艦進行了罕見的實彈演練，相關話題迅速登上熱榜。

該畫面的真實出處，為「人民海軍」官方帳號於10月14日發布的影片。影片顯示，南部戰區海軍某登陸艦支隊崑崙山艦、長白山艦、五指山艦、祁連山艦組成艦艇編隊，近日赴某海域開展多科目實戰化訓練。

值得注意的是，參演的4艘艦艇並非4型不同的登陸艦，而是清一色的071型綜合登陸艦。這4艘入列時間相隔十餘年的同型艦艇並肩齊射，成為觀察國產兩棲艦艇技術迭代的最好入口。