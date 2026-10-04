《解放軍報》頭版評統一：｢台獨｣膽敢鋌而走險　決不容忍堅決粉碎

9月30日，國家主席習近平在慶祝中華人民共和國成立77周年招待會上發表重要講話，指出要深化兩岸交流合作，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。



《解放軍報》10月3日在頭版刊登評論員文章強調，凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判。台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨着民族復興而解決。



中國國家主席習近平。（人民網）

文章指出，台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨着民族復興而解決。中國特色社會主義進入新時代，中華民族偉大復興積累了勢不可擋的磅礴力量，我們更有條件、更有信心、更有能力完成祖國統一大業，讓兩岸同胞都過上更好的日子。

文章續指，兩岸同胞攜手同心，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅持以正確認同促進心靈契合，堅持以和平發展守護共同家園，堅持以交流融合增進民生福祉，堅持以團結奮鬥實現中華民族偉大復興，就一定能推動兩岸關係和平發展，共擔民族復興的責任，共享民族復興的榮耀。

文章稱，習主席深刻指出：「中華民族具有反對分裂、維護統一的光榮傳統。『台獨』分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。」「台獨」損害國家主權和領土完整，破壞台海和平穩定，只會給兩岸同胞帶來禍害。

文章強調，凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判。統一是歷史大勢，是正道；「台獨」是歷史逆流，是絕路。如果「台獨」勢力膽敢鋌而走險，我們決不姑息、決不容忍，予以堅決粉碎。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力，我們決不允許任何一寸領土從中國分裂出去。

中國外交部發言人辦公室微信視頻號9月28日發布雙語影片《回家的路》，影片稱，解決台灣問題，實現祖國完全統一的歷史進程不可阻擋，順之者昌，逆之則亡。（影片截圖）

文章最後強調，祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現。人民軍隊始終是黨和人民完全可以信賴的英雄部隊，有信心有能力粉碎任何破壞國家統一、分裂國家的活動，有信心有能力維護國家主權、安全、發展利益。全軍要毫不動搖堅持黨對軍隊的絕對領導，堅持底線思維，增強憂患意識，強化使命擔當，練就克敵制勝的過硬本領，做好隨時應對各種複雜困難局面的充分準備，枕戈待旦、聞令而動，敢於鬥爭、善於鬥爭，以堅如磐石的意志和強大能力，堅決捍衛國家主權和領土完整。