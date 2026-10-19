神舟廿三號｜黎家盈與隊友首度繁育多代水稻　冀建太空糧倉

《央視新聞》報道，上周，神舟二十三號乘組朱楊柱、張志遠、黎家盈三位航天員在空間科學實（試）驗、在軌研究測試等方面都有新收穫，航天員已完成新一批水稻實驗樣品採集、播種及存儲工作，這是中國空間站首次培育多代水稻取得的重大進展。



完成新一批水稻實驗樣品採集播種存儲。（央視新聞）

完成新一批水稻實驗樣品採集播種存儲

在空間科學實（試）驗方面，「空間水稻多代遺傳穩定性與環境適應性調控的分子機理研究」項目進展順利。航天員已完成新一批水稻實驗樣品採集、播種及存儲工作。採集的樣品待後續隨返回艙下行，由科學家進行表型和分子層面的綜合分析，解析長期空間微重力對水稻遺傳穩定性的作用機制。

太空水稻再繁育探索「太空糧倉」建設密碼

神舟二十三號航天員已完成新一批水稻實驗樣品採集、播種及存儲工作，是中國空間站首次培育多代水稻取得的重大進展。

這是神舟二十三號航天員正在將空間站培育收穫的水稻種子種進培養盒。（央視新聞）

2022年，神舟十四號航天員在空間站種下6粒地面選育的水稻種子，經過120天從發芽到成熟的全部過程，共收穫了59粒第一代「太空水稻」種子。這是中國空間站第一次種水稻。

太空水稻。（央視新聞）

今年5月24日，神舟二十三號載人飛船發射再次攜帶稻種上天，這次進入太空的稻種分成兩類，一類是從來沒有離開過地球表面的普通種子，另一類就是2022年從空間站收穫的59粒「太空種子」回到地面後繁育出來的第三代後代。

5月份，兩類稻種來到空間站後，被航天員種進了培養盒當中，裏面分成4個單元，每個單元播下6粒種子。這兩類稻種在品種上都屬於中國本土的粳稻品種，特點是適應性強、生長周期3到4個月。

神舟二十三號乘組在軌也有四個多月了，當下正是第一季太空水稻的「收割期」。前幾天，航天員採用兩種繁殖方式來對第一季太空水稻進行了二代繁育。

太空水稻。（央視新聞）

一種叫有性繁殖，剪下水稻成熟的稻穗，再把稻穗轉移到新培養盒裏進行二代種植，另一種是無性繁殖，也叫營養繁殖，水稻成熟後把上面全都剪掉，只保留根系，利用留存的根茬重新萌發，再長出稻穗。

這樣一是為了比較上過和沒上過天的水稻在空間適應方面有什麼不同，二是探索不同繁育方式對太空水稻的二代培養有哪些影響。

當二代太空稻種萌發的時候，水稻這一人類重要糧食作物就真正實現了從太空收穫、再種植生長，等到神舟二十四號乘組任務期間，第二代「太空水稻」將迎來成熟期。

2022年的空間水稻研究，是「從地面種子到太空種子」的全生命周期實驗，今年的空間水稻研究，是「從地面種子到太空種子再到太空種子」，以此循環下去，期待未來最終實現地外糧食「原位」生產——指不依賴地球的補給，航天員在太空中就地種糧、自主循環，這將為人類走向更遠深空提供關鍵的生存保障。

開展觸碰交互測試 採集機械人運動數據

畫面中，乘組與太空好搭檔「小航」共同開展觸碰交互測試，在軌採集不同觸碰行為下機械人運動狀態數據，以優化後續在軌機械人運動行為規劃方法。

開展觸碰交互測試，採集機械人運動數據。（央視新聞）

完成應急決策能力評估和在軌情緒狀態測試

乘組完成了應急決策能力評估和在軌情緒狀態測試，積累的數據用於探究長期在軌航天員應急決策能力與情緒狀態的變化規律。

完成應急決策能力評估和在軌情緒狀態測試。（央視新聞）

進行在軌運動相關研究項目數據採集

在運動骨肌受力研究項目中，航天員進行了跟腱剛度測量、下肢運動生物力學測試以及肌肉肌腱特徵測量。通過採集飛行中不同負荷狀態下跑步、抗阻運動的足底壓力、關節運動學數據和運動圖像、相關肌肉參數，獲取映射關係及肌肉、肌腱相互作用的變化特徵。

進行在軌運動相關研究項目數據採集。（央視新聞）

進行在軌運動相關研究項目數據採集。（央視新聞）

在敏感肌群重塑實驗項目中，航天員利用操作力測量設備進行握力測試，利用超聲診斷儀檢測比目魚肌等重要抗重力肌群，並獲取相關數據。

此外，乘組根據實驗安排完成了無容器櫃實驗腔體樣品更換、軸心機構電極維護等工作。

在軌訓練、平台照料及健康管理方面，上周，三名航天員按計劃完成了醫療救護在軌訓練，鞏固了對微重力環境下救護操作方式與施力特性的掌握；完成了全系統壓力應急演練，通過模擬空間站面臨內部失壓情況時進行緊急處置的全流程，鞏固並提升了乘組應急處置能力及天地協同配合能力。同時，乘組完成了再生生保系統設備維護、艙內環境清潔等工作，按計劃進行運動鍛煉，保持良好身心狀態。