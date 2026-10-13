法14歲中學生開槍射傷校長和一名教師　當局稱未見與近期示威有關

法國南部城市馬賽附近小鎮奧巴涅（Aubagne），10月12日有一名14歲學生在當地一間中學內，涉嫌利用藏在結他盒內的獵槍，射傷該校的校長和一名老師。事後，該名男子被一名教職員制服。



法媒報道，當地警方稱這名學生在學校一樓先開了一兩槍，擊中校長和老師的腿部，之後他又跑上二樓，再次開了兩槍。當局指，事件中的校長和教師被12號口徑霰彈槍擊中，但傷勢並不嚴重。此外，還有第三人被子彈擦傷。

法國教育部長熱弗雷（Édouard Geffray）在社交平台X上就此事發表評論，他寫道：「這種令人無法接受的行為進一步證明了我們社會中不受控制的暴力行為的抬頭，我們必須對此予以堅決制止。」

法國一名14歲學生10月12日在歐巴涅的約瑟夫·拉卡納爾中學，涉嫌用藏在結他盒裏的獵槍射傷其所在中學的校長和老師。（影片截圖）

總理辦公室則表示，內政部長和教育部長正在趕往現場。目前，尚無任何資訊顯示這起槍擊事件與持續數週的高中生抗議活動有任何關聯。

在法國，學生在校園內開槍射擊的事件並不常見。 2017年，一名16歲的學生攜帶步槍、手槍和一枚小型手榴彈在法國南部一所高中開槍，造成三名學生和校長受傷。