解放軍運-20B演練畫面曝光　空中加油兼運輸　可搭載99A主戰坦克

《解放軍報》近日刊登一張運-20B運輸機進行裝載訓練的圖片，公開大型運輸機「鯤鵬」的新動向。圖片顯示，該機在敞開貨艙裝載貨物的同時，機翼下方掛載著加油吊艙。軍事專家分析指出，運-20B已成功實現空中加油與運輸的多用途構型，其採用模組化設計，能在保留完整運輸空間的同時，兼顧空中加油支援，大幅提升空軍裝備體系的靈活性。



《解放軍報》10月14日刊登圖片。

據內媒報道，《解放軍報》於10月14日刊登圖片，配文顯示「仲秋，空軍某部開展裝載訓練」，圖中一架運-20B正展開作業。報道指出，「鯤鵬」家族近年不斷壯大，其中運-20A主打戰略投送，運油-20側重空中加油，而運-20B則採用模組化設計，可同時兼顧物資運輸與空中加油。

針對運-20B的技術提升，中國之聲《烽線瞭望》軍事評論員宋曉軍介紹，運-20B與運-20A基於同一平台，但動力系統進行了換代升級，換裝了國產渦扇-20發動機，推力更大、航程更遠、載重更大且油耗相對較低，在重裝作戰條件下可搭載99A主戰坦克。此外，該機在設計時已預留多任務接口，為多用途拓展奠定基礎。

運-20家族進化圖。

加油運輸隨時切換「身份」

軍事評論員傅前哨在接受《央視新聞》訪問時介紹，運-20B加裝空中加油吊艙的位置與運油-20一致，該位置經過驗證，既不會因太靠外受翼尖渦流干擾空中加油導管，也不會因太靠內導致兩架受油戰機間隔過近而引發危險，因此改裝相對簡單，不需要大範圍結構性調整。

傅前哨指出，運-20B的加油吊艙為模組化、可拆卸設計。若拆下吊艙，運-20B即為戰略運輸機；若增加加油吊艙，則能直接轉變為空中加油機，使用非常靈活。

對於「一機兩用」是否會影響性能，傅前哨解析稱，運-20B本身的機內載油量非常大，無須專門增設副油箱即可為重型或中型戰鬥機加油。在不加裝副油箱的情況下，飛機機體較輕、耗油較少，因此其輸油能力和加油量不會受到太大影響，同時貨艙仍可裝載貨物、人員及其他物資。

運-20一機多用。

運-20一機多用。

傅前哨分析，若專門開發及生產空中加油機，會佔用整體運輸機隊的數量；而運-20B實現多用途後，可在特定戰略方向執行遠程攻擊任務時，出動大量運-20B臨時承擔空中加油任務，既增加了運輸機數量，也擴充了空中加油機隊。

對於未來發展，宋曉軍表示，運-20平台的改裝拓展潛力未來或可運用於無人機作戰領域，例如搭載蜂群式小型無人機並在遠離戰場的空域釋放，成為「空中無人機航母」，甚至實現有人機與無人機之間的空中加油。傅前哨亦認為，運-20平台未來可能進一步發展為空中指揮機、電子戰飛機甚至雷射（激光）武器平台等特種機種。