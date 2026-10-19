國產衛星首度實現南北極與青藏高原聯網通訊　打通最後盲區

《新華社》10月19日消息，正在執行中國第16次北冰洋考察任務的「極地」號已完成國產衛星互聯網北極航線準業務化應用測試，本航次首次成功開展北極、南極、青藏高原聯網通信驗證。



據介紹，在「極地」號、南極秦嶺站、西藏自治區拉薩河試驗站、自然資源部北海局視訊連線中，語音畫面清晰流暢，實現了國產衛星互聯網全球低時延高頻寬通訊，驗證了國產衛星互聯網通信系統在極端低溫、高海拔、強風沙、冰霧等多元惡劣環境下運行的穩定性，打通了全球通信「最後的盲區」。

「極地」號、南極秦嶺站、西藏自治區拉薩河試驗站、自然資源部北海局多方視訊連線。（中國第16次北冰洋考察隊「極地」號/新華社）

本航次還首次實現了國產衛星互聯網極地遠程在線醫療保障。針對航次中考察隊員突發不適情況，「極地」號利用國產衛星互聯網寬帶網絡與青島市相關醫院及專家開展船岸高清視訊會診，及時對隊員病情進行綜合研判，有力支撐了極地遠程在線醫療，搭建起極地「生命線」。

此外，海洋「智感」國產漂流浮標首次實現國產調查裝備數據採集傳輸全鏈條自主可控，在走航及布放測試中，數據傳輸速率、質量等通信指標均達到實用需求，替代傳統國際衛星實時回傳海洋感知數據。

自然資源部北海局保障中心項目組現場測試人員、考察隊隊員張萌介紹，「極地」號本航次基於國產衛星互聯網通信技術，已累計收發文件300餘份，數據量超過100GB，支持開展視訊會商40餘次。

「極地」號參與視訊通話現場。（中國第16次北冰洋考察隊「極地」號供圖/新華社）

張萌表示，通過順利完成語音通話、大數據量文件傳輸、船岸視訊會商、調查裝備數據傳輸國產化、預報平台全程在線運行等全場景通信測試，改善了極地考察「訊息孤島」現狀，驗證了基於國產衛星互聯網的全航程通信保障能力，為中國極地考察及海洋裝備全面實現國產化通信保障積累了經驗、提供了實證支撐。