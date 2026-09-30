中國將繪製新一代火星地質圖　預計2028年底完成

《新華社》報道，中國科學院院士、天問三號任務首席科學家侯增謙9月28日在中國地質科學院地質研究所高質量發展座談會上透露，新一代全火星地質圖將提出火星地質年代劃分的中國方案，推動中國自主制定的火星年代劃分標準成為全球共識。



侯增謙表示，新一代全火星地質圖將根據祝融號火星車的新發現制定火星地質年代劃分的中國方案。祝融號發現火星在35億年前仍存在洲際級古海洋，16億年前可能存在短時洪水，填補了古氣候演化的證據鏈，為「火星是否有過水」提供了新線索。

這張插圖展示了36億年前火星的假想照片，當時海洋可能覆蓋了火星近一半的面積。該照片於2025年2月24日發布。橙色星星代表中國「祝融號」火星車的著陸點，黃色星星代表NASA「毅力號」火星車的登陸點，「毅力號」比「祝融號」早幾個月着陸。（Reuters）

據悉，該圖計劃2028年底完成，核心成果包括編製完成1∶500萬全火星地質圖、1∶5萬著陸區地質圖以及專業系列圖集，發布全球首版智能化火星地質圖，為後續月球、金星、小行星等編圖任務提供研究範式與實施模板。

祝融號。（國家航天局）

在數據上，新一代圖將最大限度利用天問一號數據，並統籌使用美國太空總署（NASA）及歐洲太空總署（ESA）的火星探測數據，實現軌道與地面數據協同。影像、光譜、雷達、重力、磁場等多模態數據將交叉融合，建立火星全球多物理場耦合數據庫。

在技術上，人工智能將深度參與火星遙感解譯——地質學家的專業知識將通過規則引擎嵌入大模型，提升解譯可解釋性；多尺度注意力技術將解決火星地質體空間尺度跨度大的問題，從局部礦物識別到全球構造單元劃分形成遞進式特徵提取。

祝融號火星車拍攝的火星岩石、沙丘、塵土照片：

另據此前報道，中國行星探測工程天問三號任務，計劃於2028年前後實施發射，2031年前後攜帶火星樣本返回地球。全國人大代表、天問三號任務總設計師劉繼忠表示，「天問三號任務是一項極具挑戰性、創新性和引領性的航天重大工程，有望實現人類首次火星取樣返回，極大推動空間科學、空間技術和空間應用的高質量融合發展，充分彰顯中華民族的創造力和國際影響力。」