高鐵大改版　首設X字頭列車時速破350公里　北京到廣深省2小時

據中國國家鐵路集團（下稱「國鐵集團」）消息，中國高鐵車次將迎來全面優化調整，全國鐵路列車車次將於11月下旬及12月下旬分兩批實施調整，動車組旅客列車車次的字頭字母由原來的4個增加至7個，可編排車次數量增長近40%。其中最受注目的，是新增代表最高運行時速350公里以上的「X字頭」（讀音「新」）車次，為未來更高速度等級的動車組營運騰出號段空間。



中國高鐵將迎來X字頭列車。

據《廣州日報》報道，國鐵集團根據列車的速度等級、產品類別及運行範圍等特點，對車次進行了重新編排。與2014版車次編排相比，新版系統將高速旅客列車劃分為X、G、T、K四個字頭，動力集中動車組為D字頭，城際列車為C字頭，市郊列車為S字頭；普速列車則包括Z、N、V字頭，普速旅遊列車為Y字頭。

新增的「X」字頭代表「新時速、新產品」，專門對應最高運行時速在350公里以上的復興號動車組，車次號段為X1至X9998。

此外，G字頭代表最高時速350公里的復興號動車組；T字頭對應時速300公里；K字頭（讀作「快」）對應時速200公里至250公里；D字頭則為時速200公里的動力集中動車組。這意味著T、K不再是普鐵的代名詞，號段排位甚至超越D字頭，而X字頭則躍居G字頭之上，成為最快高鐵的象徵。

全國高鐵網示意圖。

據《國民經略》分析，當前中國高鐵營運里程已突破5萬公里，佔全球70%以上，預計到2030年將達到6萬公里。由於國慶等出行高峰期G字頭號段資源趨於飽和，本次將車次字頭擴展至7個，能使可編排車次增長近四成，為新一輪高鐵網絡擴展預留空間。

CR450動車組試驗時速破450公里 成渝中線高鐵將率先試行

高鐵提速與車次重排，標誌著技術上的跨越。據《國民經略》報道，成渝中線高鐵作為「東西大動脈」沿江高鐵的一部分，預計於2027年開通，是內地首條預留400公里以上時速的高鐵，屆時成渝（成都、重慶）兩地可實現50分鐘通達。

此外，《鐵路科創十五五規劃》提出要推進400公里高速動車組工程化應用，形成CR450動車組系列化產品。目前CR450動車組已跑出最高453公里的試驗時速，未來投入商業營運後可保障400公里的標準時速。推廣營運後，京滬、京廣、廣深港及滬杭等主幹線路有望率先受益。跨城通達時間將進一步壓縮，如北京至廣深未來的車程有望由目前的7小時縮短至5小時左右。

廣東高鐵預留六大重要廊道。

北京至廣州、北京至深圳時間對比圖。

高速磁懸浮仍待驗證 高鐵提速持續分流民航客源

對於時速可達600公里的高速磁懸浮技術，《國民經略》指出，雖然鐵路規劃提出穩妥推進關鍵技術試驗驗證，且多地已預留京港澳、滬（深）廣、滬杭、成渝等通道，但由於其與現有輪軌高鐵路網不相通、造價及票價高昂、加速與煞車距離長導致設站密度受限等因素，短期內仍將停留於「試驗驗證」階段，大規模商業落地遙遙無期。

高鐵速度的不斷提升，正顯著重塑與民航的競爭格局。一般而言，800公里以內高鐵具備優勢，1200公里以上民航更具性價比。但隨着CR450等超高速高鐵登場，1000至1200公里航線亦將進入高鐵的優勢範圍。

數據顯示，過去6年間，800公里以內航線份額已從25.3%下滑至18.1%，而1200公里以上航線則從42.4%增加至49.2%。今年前三季度，高鐵路網極為密集的內地中部六大機場客流全線出現負增長。空客方面亦預測，未來20年將有約10%的航空客流被高鐵分流，未來內地機場資源將更多向超大特大城市及偏遠山區傾斜。