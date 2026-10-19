南京留學生俄課堂披旭日旗　知情人：校方口頭承諾開除及遣返

俄羅斯莫斯科國立大學（簡稱莫大）一名來自江蘇南京的24歲中國留學生陳宇昕，近日在課堂上身披日本軍國主義「旭日旗」並攜帶舊日軍軍帽，引發海內外華人公憤。莫斯科大學中國學生學者聯誼會（學聯）接獲舉報後已對接校方要求嚴懲，並向中國駐俄羅斯使館教育處匯報。據內媒《大河報》引述知情人士透露，莫大歷史系校方已口頭承諾將該名學生開除並遣返。



據《環球時報》引述知情人士消息，10月14日，陳宇昕在亞非歷史課堂上，攜帶一頂侵華日軍軍帽，並當眾身披旭日旗。在場中國留學生強烈不滿並要求停止，陳宇昕拒不收斂，甚至實施肢體暴力並用日語辱罵，隨後多名中國學生將其控制。

在現場同學強烈要求下，陳宇昕才錄製了一段道歉影片，但辯稱是為了「展示歷史知識」，並以「喜歡日本歷史文化」及「旗子是俄羅斯人送的生日禮物」為由，拒絕交出或銷毀旭日旗。此外，他被指在國慶節當天亦曾在課堂展示旭日旗。

一名南京留學生在莫斯科國立大學課堂上身披日本軍國主義的「旭日旗」。（互聯網圖片）

由於陳宇昕首支道歉影片全程佩戴黑色墨鏡與口罩，被外界痛斥態度輕浮，企圖矇混過關。隨著輿論抨擊，陳宇昕於10月17日在校內走廊露臉再次拍攝影片鞠躬致歉。然而，網民並不接受其道歉，指其純粹因害怕被學校開除才低頭。

該男子事後戴墨鏡道歉。（互聯網圖片）

今日（17日）該男子露臉再次鞠躬致歉。（互聯網圖片）

多次發表「台獨」「精日」言論

據《大河報》等內媒報道，知情人士指出，陳宇昕來自江蘇南京，而侵華日軍曾在其家鄉製造慘絕人寰的大屠殺，其行為令人感到相當憤怒。知情人士反映，陳宇昕在來到莫斯科學習後就多次發表不法言論，在就讀預科期間，曾多次向俄羅斯老師表達支持「台獨」觀點，並主動接觸台灣籍同學表達類似言論。有俄羅斯學生亦反映，陳宇昕在事發前的10月7日課堂上，曾攜帶一面「台獨」旗幟。

報道指出，陳宇昕的社交平台及微信帳號表現出強烈的「精日情結」。其微信頭像為身穿黑色日式傳統服飾的照片，個性簽名更是二戰時期日軍江田島海軍兵學校的校歌歌詞。公開資料顯示，該軍校在反法西斯戰爭時期曾培養大量參與侵華戰爭及太平洋戰爭的日本海軍軍官。

陳男的微信朋友圈除了報道所稱的「精日」內容外，還有不少中華民國時期的歷史人物，可見人物包括孫中山，廖仲愷，胡漢民，蔣介石，汪精衛等。（互聯網圖片）

此外，陳宇昕微信朋友圈除了「精日」內容外，還有孫中山、廖仲愷、胡漢民、蔣介石、汪精衛等中華民國時期的歷史人物。另有網民「起底」指，他曾向當地人謊稱自己是日本人，並多次以侮辱性日語辱罵其他中國留學生。

學聯匯報使館 莫大啟動調查擬近期公布結果

據學聯10月17日發布的通報指出，事發後學聯高度重視，快速核實事實並對接校方高層，要求校方依據法律及校規嚴肅處理，同時已將事件經過、完整證據及溝通進展匯報中國駐俄羅斯使館教育處。

通報引述校方明確表示，涉事行為嚴重違背學校育人理念、擾亂校園教學秩序，已正式啟動內部調查程序，將於近期發布處理結果。學聯在通報中嚴厲譴責該行為，強調旭日旗是日本軍國主義侵略歷史的標誌性符號，此事屬極端、錯誤的個人行為，不代表莫大中國留學生群體，並呼籲留學生理性表達愛國立場，注意自身安全。另據知情人任同學向內媒透露，歷史系校方已口頭承諾將該名學生開除和遣返。