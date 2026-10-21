拱北海關破跨境電商走私　車廂藏逾21萬枚外幣硬幣值¥162萬｜有片

近日，拱北海關所屬灣仔海關在出口跨境電商渠道查獲外幣硬幣共計211799枚，折合人民幣約162.2萬元。



據「海關發布」微信公眾號消息，灣仔海關關員在對一批出口電商貨物進行查驗時，發現其平均重量、貨運軌跡存在異常，經進一步查驗，發現在貨運車廂尾部夾藏大木箱2個，分別裝有大量歐元、瑞士法郎硬幣。經清點，總計歐元硬幣88601枚，面值合計44300.5歐元；瑞士法郎硬幣123198枚，面值合計159898法郎。

經清點，總計歐元硬幣88601枚，面值合計44300.5歐元；瑞士法郎硬幣123198枚，面值合計159898法郎。（海關發布）

10月8日經中國人民銀行廣東省分行鑑定，該批查獲的歐元硬幣、瑞士法郎硬幣均為真幣，對應面值按當日匯率折合人民幣約162.2萬元。

10月8日經中國人民銀行廣東省分行鑑定，該批查獲的歐元硬幣、瑞士法郎硬幣均為真幣，對應面值按當日匯率折合人民幣約162.2萬元。（海關發布）

海關提醒，根據相關規定，外幣現鈔屬於限制進出境物品，僅按照規定取得調運外幣現鈔進出境資格的機構可依法調運外幣現鈔進出境，違反相關法律法規規定運輸、攜帶、郵寄外幣現鈔出境的，將被依法追究法律責任。