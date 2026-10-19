行李箱變動物園　男客拖篋走私398隻活體動物　西九龍站海關斷正

西九龍站海關近日截獲一宗離譜走私案。一名入境內地男子未主動申報，關員在其行李箱內搜出高達398隻活體動物，包括毒蠍、蜘蛛、螳螂及蛇等。該男子自稱擬將這批動物帶回內地銷售牟利。



行李箱內搜出高達398隻活體動物，包括毒蠍、蜘蛛、螳螂及蛇等。該男子自稱擬將這批動物帶回內地銷售牟利。（海關發佈）

一名入境內地男子未主動申報，關員在其行李箱內搜出高達398隻活體動物，包括毒蠍、蜘蛛、螳螂及蛇等。該男子自稱擬將這批動物帶回內地銷售牟利。（海關發佈）

行李箱藏398隻活體動物 機檢圖像露破綻

據微信公眾號「海關發布」，事發當日，關員在監管進境旅客時，發現該名男子進入海關監管區未主動申報，且其行李箱機檢圖像異常，顯示有多根類似試管的容器，隨即將其攔截檢查。經開箱進一步檢查，關員發現各類容器內裝滿活體動物，總數達398隻。

一名入境內地男子未主動申報，關員在其行李箱內搜出高達398隻活體動物，包括毒蠍、蜘蛛、螳螂及蛇等。該男子自稱擬將這批動物帶回內地銷售牟利。

經鑑定含外來物種 涉CITES瀕危蜘蛛

經深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心鑑定，該批活體動物種類繁多，包括：蛇目4隻、攜刺異距蠍50隻、越南孔雀螳40隻、老撾異距蠍30隻、基山蛩屬17隻、菲律賓葉䗛11隻、巴西所羅門捕鳥蛛8隻、海岸捲殼蟲和光滑鼠婦214隻、Melopoeus sp.（暫無中文名稱）10隻、多色加勒比蛛4隻，以及墨西哥紅尾捕鳥蛛10隻。

其中，攜刺異距蠍、海岸卷殼蟲屬外來物種；墨西哥紅尾捕鳥蛛屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅱ所列物種；多色加勒比蛛則屬CITES附錄Ⅲ（歐盟）所列物種。

行李箱內搜出高達398隻活體動物，包括毒蠍、蜘蛛、螳螂及蛇等。該男子自稱擬將這批動物帶回內地銷售牟利。（海關發佈）

海關提醒：擅引外來物種屬違法

海關提醒，根據《中華人民共和國生物安全法》及《進出境動植物檢疫法》等法律法規，未經批准，不得擅自引進外來物種，禁止攜帶、寄遞活體動植物進境。

違反規定的，海關將依法追究法律責任。此外，除合法持有進出口證書外，禁止貿易、攜帶、郵寄瀕危物種及其製品進出境，情節嚴重構成犯罪的將依法追究刑事責任。