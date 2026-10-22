習近平出席長征勝利90周年紀念大會　 指走好新長征有｢五個必須｣

《新華社》消息，紀念中國工農紅軍長征勝利90周年大會22日上午在京隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席大會並發表重要講話。中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，國家副主席韓正出席大會。



習近平出席長征勝利90周年紀念大會。（央視新聞）

習近平出席長征勝利90周年紀念大會。（央視新聞）

在熱烈的掌聲中，習近平發表重要講話。他代表黨中央、國務院、中央軍委，代表全黨全軍全國各族人民，向領導紅軍創造長征這一歷史偉業的毛澤東、周恩來、朱德同志等老一輩革命家，向在長征中浴血奮戰和在各地堅持革命鬥爭的紅軍指戰員，向當年支援紅軍長征的各族人民特別是各革命根據地人民，向所有健在的紅軍老戰士，致以崇高的敬意。他提議全體起立，為在長征途中和在各地革命鬥爭中英勇犧牲的革命烈士默哀。

習近平指出，從1934年10月至1936年10月，共產黨領導紅軍第一、第二、第四方面軍和第二十五軍，進行了震撼世界、彪炳史冊的偉大長征。紅軍長征縱橫十餘省，長驅二萬五千里，粉碎上百萬敵軍圍追堵截，宣告國民黨反動派消滅中國共產黨和紅軍的圖謀徹底失敗，勝利實現北上抗日的戰略轉移，成功開創了中國革命新局面。這一驚天動地的革命壯舉，在共產黨、國家、軍隊歷史上具有偉大意義，對中華民族偉大復興進程產生了深遠影響。這一氣壯山河的英雄史詩，永遠鐫刻在中國革命豐碑上，永遠銘記在億萬人民心中。

習近平強調，重溫歷史是為了汲取奮進的智慧和力量。90年後的今天，再次回望那段苦難輝煌，我們更加深刻認識到，長征勝利是必然的，其中蘊含着黨和人民軍隊鏗鏘前進的制勝之道。這一偉大勝利之路，是依靠黨的正確領導走出來的，黨的正確領導和毛澤東同志核心地位的確立，對於紅軍長征勝利具有決定性意義。這一偉大勝利之路，是依靠堅定的革命意志走出來的，革命理想、革命信念能夠迸發出克頑敵、撼山嶽的無窮力量，具有崇高理想和堅定信念的隊伍是不可戰勝的。這一偉大勝利之路，是依靠獨立自主、實事求是走出來的，馬克思主義基本原理只有同中國具體實際緊密結合，才能解決中國的問題，才能展現出強大生命力。這一偉大勝利之路，是依靠廣大人民群眾支持走出來的，人民群眾永遠是黨和人民軍隊的力量源泉和堅強後盾，只要我們深深植根人民、始終保持同人民群眾的血肉聯繫，黨的事業就無往而不勝。

習近平出席長征勝利90周年紀念大會。（新華社）

習近平指出，紅軍長征創造了非凡的人間奇蹟，鑄就了偉大長征精神。精神所在，就是力量所在。偉大長征精神充分彰顯了忠誠的力量、真理的力量、正義的力量、團結的力量，它作為中國共產黨人精神譜系的重要組成部分，跨越時空、歷久彌新，永遠是激勵我們戰勝困難、勇往直前的寶貴財富和強大動力。

習近平強調，長征的歷史從未遠去，長征的路在不斷延伸。長征勝利90年以來，黨團結帶領人民在革命、建設、改革各個歷史時期進行了一次又一次偉大長征，奪取了一個又一個偉大勝利。黨的十八大以來，中國特色社會主義進入新時代。經過全黨全軍全國各族人民共同努力，全面建成小康社會的第一個百年奮鬥目標已如期實現，黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，我們正在新征程上致力於全面建成社會主義現代化強國、實現第二個百年奮鬥目標，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。

習近平指出，新征程是充滿光榮和夢想的遠征，是黨和人民的新長征。弘揚偉大長征精神、走好新的長征路，必須堅守黨的理想信念宗旨，全面貫徹新時代中國特色社會主義思想，牢記初心使命，緊緊依靠人民創造新的歷史偉業。必須堅定不移推動高質量發展、不斷滿足人民日益增長的美好生活需要，統籌推進「五位一體」總體佈局，協調推進「四個全面」戰略佈局，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，促進全體人民共同富裕。必須勇於進行具有許多新的歷史特點的偉大鬥爭，更好統籌發展和安全，以歷史主動精神克難關、戰風險、迎挑戰，確保中華復興號巨輪劈波斬浪、行穩致遠。必須加快把人民軍隊建成世界一流軍隊，始終堅持黨對人民軍隊的絕對領導，如期實現建軍一百年奮鬥目標，高質量推進國防和軍隊現代化。必須堅持黨的領導、加強黨的建設，持之以恆推進全面從嚴治黨，不斷實現黨的自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高，確保黨始終成為中國特色社會主義事業的堅強領導核心。

趙樂際在主持大會時指出，習近平總書記的重要講話回顧共產黨領導紅軍進行長征的偉大曆程，總結長征勝利的偉大意義，揭示長征勝利蘊含的黨和人民軍隊鏗鏘前進的制勝之道，闡發偉大長征精神的歷史價值，就弘揚偉大長征精神、走好新的長征路提出「五個必須」的明確要求。講話具有很強的政治性、思想性和指導性，要認真學習領會，抓好貫徹落實。全黨全軍全國各族人民要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，弘揚偉大長征精神，走好新的長征路，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而不懈奮鬥。