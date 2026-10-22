老師恐嚇學生「開車撞死你」！廣西中學師生爆口角　涉事教師停職

10月22日，廣西梧州市第七中學發布情況通報：



近日，網傳「廣西梧州一中學老師阻止學生離校，並在校門口破口大罵」的視頻，引發社會公眾關注。我校第一時間組織核查，經查，情況屬實。現將有關核查情況通報如下。

廣西梧州一中學老師阻止學生離校，並在校門口破口大罵。（抖音＠封面新聞）

2026年10月16日晚自習後，因次日需作成人高考考場，我校高中部有200餘名寄宿學生請假離校，值班教師張某與保安在校門口維持秩序。因請假離校學生較多，當時僅開通1條閘機通道，以致學生排隊耗時較長。期間，張某與個別急於離校的學生發生口角，出現言語失當行為。

事發後，我校立即成立工作組開展全面調查。經核，張某存在師德失範行為，我校已對其予以停職處理，責令其作出深刻書面檢查，並已向當事學生道歉；當事學生存在不當言語，我校同時予以教育引導。

我校將深刻吸取教訓，進一步加強校園管理和師德師風建設，營造良好的立德樹人環境。感謝社會各界的監督、關心和支持。

廣西梧州一中學老師阻止學生離校，並在校門口破口大罵。（抖音＠封面新聞）

此前據媒體報道，廣西梧州七中學生家長發文稱，上週五晚自習高三學生22:40出校被工作人員阻攔、辱罵「開車撞死你」。學校回應，次日有成人考試，學生請假較多，但涉事老師不清楚，已批評教育。

【延伸閲讀】有片│揀西瓜爆口角 莽漢竟對準21歲老闆頭狂砸十幾個瓜 賠近7萬

+ 2

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】