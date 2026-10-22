老師恐嚇學生「開車撞死你」！廣西中學師生爆口角 涉事教師停職
撰文：觀察者網
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10月22日，廣西梧州市第七中學發布情況通報：
近日，網傳「廣西梧州一中學老師阻止學生離校，並在校門口破口大罵」的視頻，引發社會公眾關注。我校第一時間組織核查，經查，情況屬實。現將有關核查情況通報如下。
2026年10月16日晚自習後，因次日需作成人高考考場，我校高中部有200餘名寄宿學生請假離校，值班教師張某與保安在校門口維持秩序。因請假離校學生較多，當時僅開通1條閘機通道，以致學生排隊耗時較長。期間，張某與個別急於離校的學生發生口角，出現言語失當行為。
事發後，我校立即成立工作組開展全面調查。經核，張某存在師德失範行為，我校已對其予以停職處理，責令其作出深刻書面檢查，並已向當事學生道歉；當事學生存在不當言語，我校同時予以教育引導。
我校將深刻吸取教訓，進一步加強校園管理和師德師風建設，營造良好的立德樹人環境。感謝社會各界的監督、關心和支持。
此前據媒體報道，廣西梧州七中學生家長發文稱，上週五晚自習高三學生22:40出校被工作人員阻攔、辱罵「開車撞死你」。學校回應，次日有成人考試，學生請假較多，但涉事老師不清楚，已批評教育。
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