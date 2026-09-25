好心無好報？汕頭70餘危險渠蓋無人理　男子畫圈警示反遭城管約談

據閃電新聞報道，近日，廣東汕頭市民趙先生發現，多個路段存在渠蓋下沉問題，容易讓行人和車輛發生意外。為提醒過往路人，趙先生自費在70多處問題渠蓋周圍畫上白圈做警示，不料引來城管約談。城管透露原本打算報警，念在出發點是善意，最終要求他把路面標記全部清理掉。



時速新聞報道稱，趙先生從9月10日凌晨開始設置標記，11日就接到城管部門的電話。14日上午9點，雙方在汕頭市建委大樓面談。

為提醒過往路人，趙先生自費在70多處問題渠蓋周圍畫上白圈做警示，不料引來城管約談。（抖音＠閃電新聞）

問題來了，趙先生畫圈次日就有電話，第四天就坐進了面談的房間，那渠蓋沉陷這個現象已經存在多久了？

汕頭市民自費標記70個下陷渠蓋▼▼▼

廣東省住建廳印發的《廣東省窨渠蓋安全管理工作指引》寫明，窨渠蓋或井周路面相對路面沉陷，高差≥15mm就算窨渠蓋沉陷隱患。

沉陷與凸起、承載能力不足同列為二類安全隱患風險，處置要求是及時處置。指引同時要求窨渠蓋權屬單位建立日常巡護制度，巡護頻次宜不少於每周一次，日常巡護應形成工作日誌，完整記錄巡查情況和處理結果，並及時告知城市道路窨渠蓋設施主管部門。

對照標準，趙先生反映的

一段全長300米的路段，就有26個渠蓋，平均下沉4厘米。

已然接近紅線三倍。時速新聞的報道還提到，趙先生稱，有條路一眼望去就有8處沉陷渠蓋。

既然制度要求巡查並記錄，為什麼如此密集、肉眼可見的沉陷隱患，仍未能得到及時處置？巡查記錄按指引應當留痕，而截至目前的公開報道里，沒有任何一份說明講清這些渠蓋是如何被漏掉的。

《廣東省窨渠蓋安全管理工作指引》寫明，窨渠蓋或井周路面相對路面沉陷，高差≥15mm就算窨渠蓋沉陷隱患。（廣東省窨渠蓋安全管理工作指引）

城管稱原本打算報警，念在出發點是善意，最終要求趙先生全部清理標記。這種態度正是讓輿論不滿的原因之一，作出警示的人坐在被寬恕的位置上，而出具寬恕的，是未讓路面恢復平整的那一方。

當然，市容秩序同樣是公共利益，《城市市容和環境衛生管理條例》第十七條規定，一切單位和個人都不得在城市建築物、設施以及樹木上塗寫、刻畫，責令清除於法有據，這一點無須迴避。

管理部門也有法律約束，《中華人民共和國民法典》第一千二百五十八條規定，窨井等地下設施造成他人損害，管理人不能證明盡到管理職責的，應當承擔侵權責任。這並不意味着管理者只有在事故發生後才負有責任。公共設施的日常巡查和隱患排除，本就是管理職責的重要組成部分。

然而，當這些義務沒有轉化為及時有效的隱患處置時，誰來推動它們落實？

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另據湖南日報新湖南客戶端的報道，趙先生說，畫圈之前曾通過12345熱線與城管隨手拍反映過，但未獲處置。這一說法出自當事人單方陳述，城管部門未公開確認，但若屬實，渠道失靈的問題則擺在了明面上。

值得追問的是，為什麼城管部門對市民善意行為的約束能夠迅速啟動，此前對公共安全隱患的治理卻未能及時見效？

好在事件最終並未停留在約談與清除標記上。據九派新聞報道，9月19日，汕頭城管公眾號回應此事，稱感謝監督、立即整改。據汕頭橄欖台報道，市城管局主要負責人已當面聽取當事市民意見，並進行了深入交流。交談中，汕頭市城市管理和綜合執法局局長王江鋒，誠懇感謝了市民心繫城市安全、主動排查隱患的善意和初心。王江鋒還表示，希望邀請當事市民來當監督員。隨後，市城管局負責人與當事市民一同實地查看整改的渠蓋路面。

市城管局負責人與當事市民一同實地查看整改的渠蓋路面。（抖音＠汕頭橄欖台）

平心而論，此番致謝和隱患立改，態度轉換值得肯定，趙先生本人也表示認可當地整改的務實。

但事後的改正並不能遮蓋事前的問題，對市民的塗寫如此敏感，對自身的遲鈍卻又如此寬容，這樣的反差不該隨着一次致謝與整改就輕輕揭過。

此前的隱患究竟有沒有被發現？相關記錄是否完整？為何未能及時處置？這些問題不應只停留在輿論的追問中，眼前的渠蓋當然要修好，倘若此前存在失靈的環節，也理當藉此機會查清補上。

願這次致謝不只是一次危機公關式的收尾，而是把「市民監督員」的聘書，變成讓隱患不必等輿論監督的制度。

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】

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