西藏7級地震｜地面驚現手掌寬裂縫　磚屋土牆震至崩塌碎石滿地

【西藏地震/西藏那曲地震/7級地震/最新消息】10月22日晚上10時33分，西藏那曲市巴青縣（北緯32.40度，東經93.79度）發生黎克特制7級地震，震源深度10公里。截至23日上午10時，西藏那曲巴青7.0級地震已造成16人遇難，65人受傷。



地震受災最嚴重的地區瑪如鄉地面出現比手掌還要寬的裂縫，深度至少有20厘米。當地房屋倒塌情況比較嚴重，牆體明顯分離，碎石散落在地。



地震受災最嚴重的瑪如鄉地面出現了比手掌還要寬的裂縫。（央視新聞）

當地房屋倒塌情況比較嚴重，牆體明顯分離。（央視新聞）

據央視新聞報道，22日22時33分，西藏那曲市巴青縣發生7.0級地震，位於震中附近、海拔4900多米的瑪如鄉是本次地震受災嚴重的核心區域。當地地面出現了比手掌還要寬的裂縫，深度至少有20厘米。村裏一些土房的土牆損毀嚴重，部分磚房的牆也完全倒塌，一些碎石散落在地。

當地房屋倒塌情況比較嚴重，牆體明顯分離，碎石散落在地。（央視新聞）

目前有應急消防車輛及郵政大貨車運送救災物資。（央視新聞）

當地一名消防救援人員透露，鄉裏有一名居民遇難，「在逃生過程中被掉落的石頭砸中。」還有8人受傷。此次受災最嚴重的是海拔更高的二村和三村，目前有應急消防車輛及郵政大貨車運送救災物資。